Bukarest a világ harmadik legjobb város a gémereknek

Bukarest lett a világ harmadik legjobb városa a gémerek számára - derül ki a Broadband Savvy elemzéséből, amelyben összesen 74 várost vettették össze. Olyan városokat néztek, amelynek félmilliónál több lakosa van, így Romániából más város nem is kerülhetett volna bele, illetve olyan szempontokat vettek figyelembe, mint az internethez való hozzáférés és az ára, a különböző gamer és eSport események gyakorisága, az egy főre eső gamer-munkák száma, az 5G lefedettség, a különböző játékokhoz szükséges hardverek ára, illetve a lakhatási költségek.



Az első helyen egyébként Austin végzett, a másodikon Szöul következik, majd Bukarest, Párizs, Los Angeles és Hongkong jön. Bukarest abban teljesített jól, amiben általában is Románia is jól szokott, tehát a világ más részéhez képest nagyon olcsó nálunk a gyors internet. Azt írják, hogy a vizsgált városok közül Bukarestben a legolcsóbb a net, 9,98 dollár havi költséggel, illetve Dél-Korea után második helyen van a román főváros az átlagos internetsebességben.Emellett az 5G lefedettségben is jól állunk. Az is megjegyzik, hogy 1148 gamer munka jut 100 ezer lakosra, ami nagyobb, mint New York esetében például. A gamereknek szervezett események tekintetében vagyunk jelentősen lemaradva, de nem csak mi, hanem úgy szinte az egész kontinens.Bukarest esetében emellett azt emelik ki, hogy a többi városhoz képest olcsó az albérlet, illetve a mindennapos élet fenntartása sem kerül sokba. A környező országok városai közül Varsó a 21., Szófia, 22., Budapest a 26. és Kijev a 34. helyen áll. A lista végén Dubaj van, főleg azért lassú és nagyon drága, havi 750 dollár az internet. A teljes lista itt elérhető fotó: Sammy-Williams és Erich Westendarp képének a felhasználásával a Pixabay -ről.