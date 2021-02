Két koronavírus variáns olvadt egybe, a rekombináció fertőzőbb és ellenállóbb lehet a korábbi változatoknál

A koronavírus első hulláma óta számos esetben azonosították már a vírus új variánsait, ilyen többek között a dél-afrikai vagy az elsőként Nagy-Britanniában azonosított, már Magyarországon is terjedő változat is, ám most először találtak rekombináns változatot, vagyis olyan hibridet, ami két különböző variánsból állhatott össze. A NewScientist cikke szerint, amelyet a Telex szemlézett a rekombinációt egy kaliforniai mintában találták meg, és azonosították benne a brit variánsnak nevezett B.1.1.7 variánst, illetve a Kaliforniában felfedezett B.1.429 variánst, ami egy mutáció miatt bizonyos antitestekkel szemben rezisztensnek bizonyult. Utóbbiról azt feltételezik, hogy ez lehet a felelős a Los Angeles-i esetszámok legutóbbi emelkedéséért.



A rekombinációt az új-mexikói Los Alamos Nemzeti Laboratóriumban azonosította, aki egy február másodikai megbeszélésen említette először ezt. A Covid-19 új mutációit (amikor egy-egy változás történik a vírusban), illetve variánsait (a vírus olyan változatait, amiben vannak mutációk) folyamatosan monítorozzák a kutatók, és előző év decemberében, illetve idén januárban két egymástól független kutatócsoport is még arról számolt be, hogy nem találtak rekombináns változatot, noha ennek megjelenése abszolút várható volt már hosszú ideje. A rekombináció jelen esetben nem jelent még semmit, különösen, hogy Korber mindössze egyetlen esetben azonosított ilyet, így azt sem tudni, hogy ez csak egy kivételes eset-e vagy ez már egy átvitt fertőzés eredménye.A kutató szerint a két variáns tulajdonságai alapján megeshet, hogy egy gyorsabban terjedő, ellenállóbb változat alakulhat ki.