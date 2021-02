Lazán túlélte a koronavírust Európa legidősebb embere

Túlélte a koronavírust Európa legidősebb embere. A 117 éves francia apáca, Andrée nővér egy dél-franciaországi öregotthonban élte túl a vészt - írja a The Guardian.



Az apáca 1904-ben születettnéven, Toulon városához közel, a héten lesz a 117. születésnapja. Nem kellett kórházba sem utalni, hiszen nem voltak tünetei, az otthon dolgozói szerint az egyetlen problémája az elkülönítés alatt a magány volt.Ő maga egy helyi lapnak azt nyilatkozta: "fel sem tűnt, hogy elkaptam". AZ intézet vezetője azt mondta, a nővér félelem nélkül viselte a betegséget."Egyáltalán nem kérdezett arról, hogy mivel jár a betegség, maximum annyit, hogy változtatnia kell-e az étrendjén. Egyáltalán nem aggódott maga miatt, inkább a többi lakót féltette" - mondta, igazgató.Amúgy volt is miért félteni: a 88 lakó közül 84-en elkapták a fertőzést, 10-en pedig belehaltak.A BFM televízió megkérdezte a apácát, félt-e. A válasza ez volt, hogy egyáltalán nem fél a haláltól. Örül, hogy még itt van, de most már máshol szeretne lenni: a bátyját és a nagyszüleit szeretné viszontlátni a túlvilágon.Andrée nővér 1944-ben lépett be a rendbe, azelőtt nevelőként és oktatóként dolgozott. Mára már teljesen megvakult és tolószékbe kényszerült, a születésnapjátNem csupán Európa legidősebb embere, hanem a hivatalos adatok szerint a világ második legidősebbje is. A legidősebb jelenleg a japán, aki január 2-án töltötte a 118. életévét. Érdekesség még, hogy a legidősebb 20 ember a világon mind nő.