Betiltotta a Facebook az oltásellenes tartalmakat

Blogbejegyzésben jelentette be a Facebook, hogy beszigorít a koronavírussal kapcsolatos hírek terjesztésében, gyakorlatilag betiltanak minden oltásellenes tartalmat a felületükön.



Azt írják, hogy a vezető egészségügyi szakértőkkel, köztük az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) való egyeztetést követően úgy döntöttek, hogy kibővítik a koronavírussal és vakcinákkal kapcsolatos álhírek listáját, így jelentősen leszűkítik a közösségi oldalakon rettentően népszerű elméletek terjedését.Például törölni fogják azokat a bejegyzéseket, melyek szerint a COVID-19-et ember alkotta, de ennél is érdekesebb, hogy ezentúl nem sazabd olyat terjeszteni a Facebookon, hogy az oltások mérgezőek lennének, vagy autizmust okoznak.Sőt, az új irányelvek azonnali hatállyal érvénybe léptek, vagyis tegnap óta már aktívan törlik az ebbe ütköző tartalmakat, azokat az oldalakat, csoportokat és profilokat pedig, amelyek mégis ilyeneket osztanak meg, akár törölhetik is.A Facebook már tavaly decemberben kezdte el érdemben eltávolítani azokat a koronavírusra vonatkozó álhíreket, melyeket egészségügyi szakértők már megcáfoltak, beleértve ebbe például az 5G és a vírus állítólagos kapcsolatát, az oltásokba helyezett mikrochipeket és az arcmaszkok hatástalanságát is. Azt, hogy pontosan mivel bővítették most ezt a listát, itt lehet megnézni. (via telex.hu