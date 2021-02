Elkészült a korábban leégett bethlenszentmiklósi unitárius templom új haranglába

Elkészült a 2019 őszén leégett bethlenszentmiklósi unitárius templom új haranglába - tájékoztat a templom felújításáért dolgozó Jövőnk a Szórványban Egyesület.



"A Fehér megyei szórványtelepülés unitárius egyházközösségének tagjait példás összefogás eredményeként újból harangszó hívja templomba és ad reményt egy jobb jövőre. Magyarország Kormányának Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásából, valamint az RMDSZ székelyföldi és Szatmár megyei politikusainak és civil szervezetek adományaiból megvalósuló harangláb és annak harangja a helyi Jövőnk a Szórványban Egyesület közbenjárására készült el" - olvasható az közleményében, amelyben egyben minden segítségért hálás köszönetet mondanak.A Fehér megyei Bethlenszentmiklós 15. századi unitárius műemlék templomának tornya 2019. október 2-án égett le, a tűz során a toronysüveg teljes egészében megsemmisült, valamint a templomtető, illetve tartószerkezete is károsodott. A harangok a tűz során keletkezett forróságban megrepedtek, így nemcsak használhatatlanná, hanem helyreállíthatatlanná is váltak. A Jövőnk a Szórványban Egyesület ezért az elnémult harangok „megszólaltatását” tűzte ki célul.Az egyesület a Nemzetpolitikai Államtitkársághoz fordult, így készülhetett el a székelyudvarhelyi Lázár Imre harangöntő mester műhelyében egy 210 kg-os harang, amely a Kovászna megyei Kós Károly és Ybl Miklós-díjas Zakariás Attila műépítész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja tervei alapján készült haranglábon kapott helyet ideiglenesen. A templom restaurálási munkálatai ugyanis, adminisztratív okok miatt, több mint egy év után sem kezdődhettek el.Az adományba kapott harangláb Magyar Lóránd parlamenti képviselő, székelyföldi közbirtokosságok, a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete és a Garden Project csapata jóvoltából készülhetett el. A megvalósításban Bánffy Farkas is jelentősen segítette a szórványközösséget.