Szexuális, lelki és fizikai bántalmazással vádolja több nő Marilyn Mansont

Evan Rachel Wood színésznő és még legalább négy nő abúzussal vádolta meg Marilyn Mansont. Az énekest korábban is érték hasonló vádak, eddig azonban tagadta ezeknek valós voltát, és megúszta következmények nélkül.



Marilyn Manson egy 2020-as Vanity Fair partin. Fotó: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/ Getty Images

Evan Rachel Wood már korábban is beszélt arról, hogy bántalmazták egy korábbi kapcsolatában, azonban nem hozta nyilvánosságra az agresszor nevét. Hétfőn azonban egy Instagram-posztot tett közzé, amiben azt írta:„A bántalmazóm neve, akit a világnéven ismer. Tizenéves koromban kezdett el foglalkozni velem, amikor még tinédzser voltam, és évekig borzalmasan bántalmazott. Manipulált, hogy alávessem magam neki. Megtorlás, rágalmazás és zsarolás félelmében éltem. Azért vagyok itt, hogy leleplezzem ezt a veszélyes embert, és felhívjam a figyelmet azokra az iparágakra, amelyek lehetővé tették azt, amit csinált, mielőtt további életeket tesz tönkre. Azokkal az áldozatokkal vagyok, akik nem fognak többé hallgatni. ”Wood és Manson kapcsolata 2007-ben lett nyilvános, akkor a színésznő 19 éves volt, az énekes 38. 2010-ben el is jegyezték egymást, ám még ugyanabban az évben szakítottak. Evan Rachel Wood először 2016-ban a Rolling Stone magazinnak nyilatkozva beszélt arról, hogy maga is nemi erőszak, illetve családon belüli erőszak áldozata, de ekkor még nem árulta el bántalmazója nevét.Ebben az időben vált meghatározó nőjogi aktivistává is, az ő nevéhez fűződik például Kalifornia államban a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek elévülési idejének kiterjesztése 3-ról 5 évre.Ezután legalább négy másik nő posztolta ki a történetét Mansonról, és nyilatkozta a Vanity Fair magazin nak, történeteik pedig többnyire kínzásról, szexuális, fizikai és lelki bántalmazásról és fenyegetésekről szólnak. A bántalmazó viszony után mindannyian poszttraumás stressz szindrómában szenvedtek, és mint mondják: Brian Warnert felelősségre kell vonni tetteiért. Manson a történetekre pedig még nem reagált.