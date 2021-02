Szokatlanul meleg lesz a héten

Jelentős felmelegedés várható ezen a héten országszerte, helyenként akár 16 Celsius-fokos nappali csúcshőmérséklettel, jövő héten azonban ismét lehűl az idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 1-e és 14-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.



Erdélyben folyamatosan melegedni fog az idő a következő napokban, a nappali átlagos csúcshőmérséklet 4-5 Celsius-fokról 10-13 fokig nő, éjszaka pedig eleinte mínusz 1 fokig, majd csak 3-4 fokig hűl a levegő. Jövő héten azonban lehűlésre kell számítani, február 10-e után nappal 2-3 fokig kúszik a hőmérők higanyszála, éjszaka pedig mínusz 9 fok is lehet. Február 5-6-áig csak elszórtan, e dátum után nagyobb területeken lehet csapadékra számítani.A Bánságban, a Körösök vidékén és Máramarosban is sokkal enyhébb lesz az idő ezen a héten, mint ilyenkor általában, nappal 14-15 fok is lehet, éjszaka pedig 3-5 fokig csökken a hőmérséklet. Jövő héten azonban lehűlés várható, a nappali maximumok 1 és 6 Celisus-fok között váltakoznak, az éjszakai hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 2 fok között alakul. Jövő héten kiterjedt területeken várható csapadék.A hegyekben ezen a héten 5-6 fokos maximumokra kell számítani, jövő hét végére azonban mínusz 6 és mínusz 3 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet. Éjszaka fagypont alatt lesz a hőmérséklet, jövő hét végén mínusz 10 fokig süllyedhet a hőmérő higanyszála. Csapadékra szinte minden nap számítani lehet.