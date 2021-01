» Hogyan tanulhatna meg jól románul a gyermekem? Transindex-kerekasztal kreatív pedagógusokkal

Se vége, se hossza azoknak a tanácsoknak, amelyek a román nyelv jobb elsajátításával kapcsolatosak. Sikerült azt is elérni, hogy ne anyanyelvként oktassák a románt a magyar fiataloknak is. Lett új tanterv és sok alternatív tankönyv is, a konkrét eredmények azonban nem biztos, hogy olyan jók, amilyennek szeretnénk őket, holott világosan tudjuk, hogy ha nem export-gyerekeket nevelünk, és azt szeretnénk, hogy itthon boldoguljanak, akkor nagyon fontos számukra a román nyelvtudás.



Élőben itt követhető:

Milyen módszereket kísérleteztek ki a pedagógusok, mi az, ami bevált, és amit már mások is használhatnának? Illetve az sem lényegtelen, hogy egy nyelv akkor válik élővé, ha használjuk, és erre az utóbbi év, amikor iskolásaink négy fal közé szorultak laptopjukkal, nem igazán kedvezett az interakciónak, szükségünk van a maximális kreativitásra. Szülőkként, pedagógusokként, és akár képesség- vagy érettségi vizsga előtt álló diákokként azonban fontos volna ismét megvizsgálni a lehetőségeket, hisz, ha akarjuk, ha nem, nagyon sok minden rajtunk is múlik. Újabb online kerekasztal beszélgetésünkben ezeket a kérdéseket járjuk körül szakemberek segítségével.

Meghívottak:

A Zoomos beszélgetés élőben követhető január 28-án, csütörtökön 19 órától a Transindex Facebook-oldalán. Az eseményhez itt lehet csatlakozni

román tanár, a 5 minute pentru BAC (5 perc az érettségire) nevű Youtube-csatorna működtetője, a kolozsvári Musafir nyelviskola alapítója és nyelvtanára, román tanár, az UMKA platform egyik alapító tagjaHázigazdák:és