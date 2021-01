A Disney rasszizmust talált a Pán Péterben, a Dumbóban és a Macskarisztrokatákban, és levette őket a gyerekműsorról

Gyerekkorunk rajzfilmjei több dolog miatt is emlékezetesek voltak, de vannak olyanok is, amelyeket mind a mai napig újranézünk felnőttként is, persze, szigorúan csak a gyerekek miatt.



Most a Disney tett arról, hogy valami más miatt is emlékeznünk kelljen sokak kedvenceire: Pán Péterre, Dumbóra, az elefántra, a Robinson családra és a Macskarisztokratákra, azonban nem épp úgy, ahogy azt elsőre gondolnánk, ugyanis az angolközlése szerint, ezek a rajzfilmek azhasonlóan jártak (azt tavaly a Black Lives Matter mozgalom hatására az HBO Max távolította el a kínálatából a fekete szereplők sztereotíp ábrázolása miatt, majd később egy figyelmeztető videó kíséretében visszatették a kínálatba. (Itt olvashatsz egy értelmezést az esetről).Most a Disney fogta a fent említett meséket, amelyeken generációk egész sora nőtt fel, és letiltotta a gyerekrajzfilmek kategóriájából. Nem csoda, hogy a lap szerint, a jelenség nagyon meglepte a szülőket, először azért, mert nem találták a keresett mesék között, majd utána azért, mert kiderült, hogy azért blokkolják őket, mert rasszistának titulálják őket, amely nem való a gyermekek számára. Pontosabban: faji sztereotípiákat ábrázol - ami a magyarázat alapján, egyáltalán nem elképzelhetetlen:- A soha fel nem nőni akaró kisfiú elbűvölő történetében, a Pán Péterben ugyanis az indián törzset "redskins"-nek nevezik, azaz vörös bőrűeknek.- A Macskaarisztokratákban, amelyet az 1970-es évek óta játszanak, egy Shun Gon nevű sziámi macska karaktere látható, akinek ferde szemei és sajátosan kiáló fogai a kelet-ázsiai emberek sztereotip karikatúrjának is betudható.- Az 1960-ban készült Robinson családot a "sárga arcú" és a "barna arcú" kalózok miatt kritizálták.- Dumbót, a könnyen megszerethető, repülő elefántról szóló rajzfilmet, ami az 1941-ben készült, azzal vádolták, hogy nevetségessé tette a a déli ültetvényeken dolgozó afroamerikaikat a déli ültetvényeken. Egy dalban ugyanis az arctalan fekete munkások olyan sértő dalszöveget énekelnek, mint: "amikor megkapjuk a fizetésünket, eldobjuk a pénzünket".A Disney októberben független tartalom tanácsadóktól kért szakvéleményt, akik felülvizsgálták a rajzfilmeket és azt, hogy "képviselik-e a globális közönséget". Arra kérték őket, hogy nézzék meg, felmerülnek-e velük kapcsolatban faji sztereotípiákkal kapcsolatos kérdések. A szakértőkben aggodalmak merültek fel a Pán Péter és a többi produkció kapcsán. A Disney azt nyilatkozta róluk, hogy a produkciók magában foglalnak embercsoportok és/vagy kultúrák negatív ábrázolását. A vállalat szerint a sztereotípiák régen és most sem helyénvalóak.Így letiltották őket a gyermekeknek szánt tartalomból, viszont a felnőttek számára továbbra is elérhetőek maradtak, mert ahelyett, hogy teljesen eltávolították volna, úgy vélték, fontosabb ennél elismerni a káros hatását, és tanulni belőle, illetve beszélgetést kezdeményezni, hogy együtt befogadóbb jövőt teremtsenek a közönséggel.A Disney a honlapján azt írja, elkötelezett amellett, hogy olyan inspiráló és törekvő témájú történeteket hozzon létre, amelyek tükrözik az emberi tapasztalatok sokféleségét szerte a világon. A nyilatkozat így szól: "nem változtathatjuk meg a múltat, de tudomásul vehetjük, tanulhatunk belőle, és együtt haladhatunk előre, hogy olyan holnapot hozzunk létre, amelyről ma csak álmodhatunk.’ ( dailymail /hírszerk.)