Corvin János sírjának feltárásával kezdődött a Hunyadi-család származásának kutatása

Corvin János és fia horvátországi sírjának feltárásával kezdődött a Hunyadi-család származásának kutatása - mondta el a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedden Makoldi Miklós, a Magyarságkutató Intézet Régészetkutató Központjának vezetője.



Mátyás király fiát és unokáját, Corvin Jánost és Kristófot a horvátországi lepoglavai pálos kolostorban temették el. Sírjukat a 19. században már kutatták, mégis reménykedni lehetett abban, hogy jó állapotban maradtak meg a csontok - emelte ki Makoldi Miklós.Hozzátette: szerencsére így is történt, a sír fedlapjának eltávolítása után sikerült azonosítani egy 30 év körüli férfi és egy hatéves kisfiú maradványait. A felnőtt csípőjén elváltozásokat találtak, ami egyértelműen sántaságra utal, és ezt Corvin János esetében említik is a szöveges források. Ebből is arra következtetnek, hogy valóban Mátyás király fiának és unokájának földi maradványait tárták fel.A csontokból archeogenetikai mintát vettek, ami segíthet Mátyás király maradványainak azonosításában is. Az uralkodót számos más magyar királyhoz hasonlóan a székesfehérvári bazilikában temették el, ám a csontok a török idők dúlásának következtében összekeveredtek. A bazilika területén megtalált csontok, köztük királyok, püspökök és főurak maradványai jelenleg teljesen összekeverve az Osszáriumban nyugszanak.Ha sikerül azonosítani Mátyás csontjait, akkor lehetőség nyílik méltó körülmények között újratemetni a királyt - hangsúlyozta Makoldi Miklós. Kitért arra is: a csontokból vett minták elemzése pár hónapot vesz igénybe. Ezt követheti majd az Osszárium felnyitása, és az ott egybegyűjtött nagyjából 600 csont elemzése, azonosítása., az emberi erőforrások minisztere a múlt héten jelentette be, hogy kutatják a Hunyadi-család származását.A Magyarságkutató Intézet feltárása nyomán archeogenetikai vizsgálatnak vethetők alá Hunyadi Mátyás természetes fiának, Corvin Jánosnak a földi maradványai és meghatározható lesz egy, csak férfiak között öröklődő génszakasza. Ezután már nem csak a család eredetét övező kérdésekre adható választ, de beazonosíthatóvá válhatnak a székesfehérvári királysírban lévő csontok között Mátyás király maradványai - mondta Kásler Miklós, aki szerint így "a magyar történelem egyik legnagyobb uralkodóját el lehet temetni, végre méltó nyughelyre találhat, és ott egy nemzeti kegyhely jöhet létre".