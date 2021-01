Szakértők: a házi kedvencek oltása is szükségessé válhat

Tudósok szerint a jövőben szükség lehet a háziállatok oltására is, hogy megállítsuk a Sars-Cov-2 vírus terjedését - írja a SkyNews.



Mivel az új koronavírus nem csak az embert fertőzi meg, hanem a házi kedvencként tartott kutyákat, macskákat és más állatokat is, a University of East Anglia (UEA) kutatói úgy vélik, hogy a későbbiekben szükség lehet az állatok oltására is. A Virulence szaklapban közölt cikkük szerint a vírusnak folyamatos az evolúciója az állatokban, majd innen emberre történő átterjedése "jelentős hosszú távú kockázatot jelent a közegészségügyre". Ezért nem elképzelhetetlen, hogy szükség lehet a háziállatok oltására is a fertőzés terjedésének megfékezése érdekében.Tavaly a dán kormány például nyércek millióit pusztította el, mert az országban több olyan fertőzésre is fény derült, ami az állatokhoz volt kapcsolható. Ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy egyelőre nincs olyan esetről tudomás, amikor állatokról emberre átterjedt volna a fertőzés.