Székelyvarságon átadták a Hargita-hegység első ülőliftes sípályáját

Székelyvarságon hétfőn átadták a Hargita-hegység első ülőliftes sípályáját, amely a magyar állam támogatásával valósult meg. Az átadó ünnepségen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár célként jelölte meg a hegység sípályáinak az összekötését, és egy összefüggő sípályarendszer kialakítását.



A közepes nehézségi fokú, 1050 méter hosszú, 161 méteres szintkülönbségű sípályát kétüléses libegő, pályaverő gép, öt hóágyú és az ezekhez vizet biztosító 8000 köbméteres víztározó és vezetékrendszer szolgálja ki. A pályát kialakító Székelyvarság Négyévszakos Sí és Túraközpont Egyesület 420 millió forintos támogatást nyert a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságától. A pálya kialakításánálcsíkszeredai származású alpesi sízőnek, a Magyar Síszövetség volt elnökének a szakmai tanácsait is kikérték.Az államtitkár azt tartotta távlati célnak, hogy a Hargita-hegységben szigetként működő síközpontok: a Madarasi Hargita és Hargitafürdő sípályáit kössék össze, és vezessék le a Csíki-medence felé és Székelyvarság felé, és hozzanak létre olyan sípályarendszert, amelyhez hasonló nincsen a régióban., Székelyvarság polgármestere köszöntőjében elmondta: a hegyvidéki település eddig elsősorban nyáron vonzotta a turistákat, a mostani beruházás a téli idényben is vonzóvá teszi a községet. A hétfői átadó ünnepség esőben kezdődött, havazásban fejeződött be.