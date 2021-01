Koronavírus-évforduló: egy éve zárták le Vuhant

Egy évvel ezelőtt zárta le a kínai hatóság Közép-Kína legnépesebb, tizenegy millió lakosú városát, Hopej tartomány fővárosát, Vuhant, miután egyre több ember betegedett meg egy új típusú tüdőgyulladásban. - írja a New York Times. A kínai hatóságok már 2019. december 31-én járványszerű megbetegedséseket jelentettek az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO). Az eseteket az egyik helyi piaccal kapcsolták össze, ahol élő állatokat is árulnak.



A járvány megfékezése érdekében a kínai hatóság hermetikusan lezárta Vuhant, a vírus miatti szigorú karantén nem kevesebb, mint 76 napig tartott. A lezárással azonban elkéstek: az éves tavaszi fesztiválünnepségek miatt addigra már ötmillió ember hagyta el a várost: a fertőzés globális terjedését - bár akkor ezt még valószínűleg senki sem tudta - már nem lehetett megakadályozni.A híradások szerint a teljes lezárás után egy évvel az élet nagyrészt normalizálódott: a boltok kinyitottak, az utcai étkezdék újra megteltek, az emberek pedig az utcákon sétálnak.

Egy évvel ezelőtt



Január 23-án, két nappal a holdújév után a vuhani utcák csendessé váltak, 11 millió ember került karanténba, ezentúl bevezették a kötelező maszkviselést és a távolságtartást, sőt, napok alatt hoztak létre tábori kórházakat. Az itt bevezetett intézkedéseket a következő hónapokban rutinszerűen alkalmazták Pekingben, Sanghajban és egyéb nagyvárosokban a tömeges teszteléssel együtt. Az országba történő beutazást szigorúan szabályozták, az érkezőknek pedig karanténban kellett tölteniük a belépés utáni heteket.A hatóságok ugyanakkor a teendők mellett az információáramlást is szigorúan szabályozták: az orvosokat, akik próbálták egymást figyelmeztetni az új vírus veszélyeire és tulajdonságaira, elhallgattatták, a vírusról híreket közzétevő civileket pedig szigorúan megbüntették - egyiküket épp most ítélték négy évnyi börtönre.Mindeközben az élet szinte olyan Vuhanban ma, mint korábban volt, persze, a cenzúra miatt nehéz a teljes valóságra rálátni. Az látszik a helyi lakosokkal készített interjúkban, hogy lelki következményei vannak a járványnak, bár ezek mibenlétére is nehéz fényt deríteni, mivel a kínaiak nem szívesen beszélnek a nemzetközi média képviselőivel. Sokakat traumatizált az elmúlt év, mások úgy vélik, sokkal jobban kezelte országuk a vírust, mint ahogyan azt nyugaton látják, és sokan is érzik azt, hogy az események hatására egységesebbé vált társadalmuk, közelebb kerültek egymáshoz."A járvány előtt mindenki morcos volt, sietett... de most, a pandémia után hálásabbak az életnek és sokkal melegszívűbbek" - mondta egy diák a BBC-nek. Egy Han néven nyilatkozó kínai szerint pedig közelebb hozta egymáshoz az embereket a koronavírus.Az ország más részein a hatóságok árgus szemmel figyelik az esetleges újabb kitörések jeleit. Ha valahol felmerül a gyanú, tömeges tesztelés és karantén következik azon nyomban. Az esetszám összességében alacsony ugyan, de az elmúlt hetekben a korábbiakhoz nagy mértékben nőtt a napi esetszám, ami aggasztja a hatóságokat is.Az eseményeknek a gazdaságra is hatásuk volt: milliók vesztették el állásukat, a gazdasági növekedés pedig negyven éven óta most volt a legkisebb. Mindezzel együtt az élet mintha régi kerékvágásba tért volna vissza, az emberek a holdújévet várják. Emiatt sokan szuperterjesztő eseményről beszélnek, s minden eddiginél nagyobb figyelem irányul a védőoltási programra. A Sinovac és a Sinopharm vakcinák eredményességéről nemzetközi színtéren még vitáznak, de nem csak ezzel a problémával kell jelenleg Kínának megküzdenie: a WHO kutatócsoportja jelenleg is igyekszik feltárni a vírus eredetét Vuhanban. Kína igyekszik saját szerepét kisebbíteni, külföldről történő behurcolásra alakítva a narratívát. Nem tudni még, milyen eredménnyel zárul majd a vizsgálat, de az előrejelzések szerint meglehetősen diplomatikus megállapításokra várhatunk: a szakértők sem akarják Kínára húzni a vizes lepedőt.A WHO nemzetközi szakértői csoportja kínai kutatókkal együttműködve vizsgálja a koronavírus eredetét, válaszokat keresve egyebek mellett arra a kérdésre, hogy milyen úton terjedhetett emberre a vírus. A szakértőknek érkezésüktől számítva kéthetes karantént kell eltölteniük, mielőtt munkához láthatnak. Minden hipotézis terítéken van - ez, a WHO sürgősségi igazgatója mondta korábban egy ​​sajtótájékoztatón.