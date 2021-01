Törvény védi Franciaországban a kakaskukorékolást, a békabrekegést és a lócitrom szagát

Törvényi védelem alá került a vidéki zajok és szagok alkotta érzékszervi örökség, többek között a békabrekegés, a kakaskukorékolás, a tehéntrágya és a lócitrom szaga Franciaországban.



A törvény célja, hogy megvédje a falusi élet mindennapi alkotóelemeit a békére és csendre vágyó, újonnan vidékre érkezőkkel szemben.A francia szenátorok csütörtökön adták meg végleges jóváhagyásukat a törvényre, amelyre a vidéken élők és az ott vakációzók között egyre gyakoribbá váló konfliktusok miatt lett szükség."A vidéki élethez el kell fogadni néhány kellemetlenséget is" - mondta Joel Giraud vidékügyi miniszter.A tehenek nyakában szóló harangokat, a tücskök ciripelését, a traktorok kora reggeli zaját mind Franciaország vidéki öröksége részévé nyilvánították.Franciaországban az elmúlt években nem voltak ritkák az olyan perek, amelyeket hangos állatok vagy templomharangok miatt indítottak.Bíróságon kellett például megvédeni egy kakas jogát ahhoz, hogy tovább kukorékolhasson. A szárnyas tulajdonosa ellen két nyugdíjas emelt panaszt. A pár nyaralót vásárolt az Atlanti-óceánon fekvő Oléron-szigeten, Maurice viszont reggeli kukorékolásával nem hagyta aludni őket. A bíróság alapos vizsgálat után a panaszosok ellen döntött, sőt elrendelte, hogy a perköltségek viselése mellett 1000 euró kártérítést fizessenek Maurice tulajdonosának.A Maurice körül kirobbant vita egész Franciaországot megmozgatta, hiszen a gall kakas nemcsak az ország címerállata, hanem a vidéki lakosság és a vidékre költözők közötti konfliktus szimbólumává is vált.A Maurice-nak otthont adó Saint-Pierre-d'Oléron falu polgármestere indítványozta, hogy a "vidéki zajokat" helyezzék védelem alá a nemzeti kulturális örökség részeként. Maurice támogatására több százezren írtak alá egy petíciót, és sokan pólókat is vásároltak, amelyeken a kakas látható "Hagyj kukorékolni!" felirattal.Egy másik, korábbi ügyben egy grignols-i házaspárnak le kellett csapolnia kerti tavacskáját, mert a helybéli lakosok nem voltak elragadtatva a békák brekegésétől. Egy nő 2019-ben Landes megyében egy kacsatenyésztő ellen nyújtott be keresetet, mert zavarta a kacsák és libák állandó hápogása és gágogása a hátsó kertjében. A beadványt a bíróság elutasította. (MTI)