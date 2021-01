Szatmári dizájner tervezte a Dacia következő nagy dobását

Múlt csütörtökön mutatták be a Dacia új koncepcióautóját, ami egy Dusternél nagyobb méretű utcai terepjáró (SUV). Innen jön a neve is: a Bigster. A Mioveni-i gyártó új koncepcióautója valamivel hosszabb, mint a Duster. A 4,34 méter helyett 4,6 méter. A korábbi Dacia modellekhez képest pedig, amelyeknek soha nem a megjelenése volt a legvonzóbb, hanem az ára, meglehetősen egyszerűnek, mégis karakteresen szögletesnek, robusztusnak és látványosnak tűnik. A sajtó pedig rögtön utána is járt annak, hogy ki tervezte. A dizájn jellegzetes elemei az Y-alakú fényszórók, és az új, 3D-s Dacia felirat, valamint az újrafelhasznált műanyagból készült, fényezetlen, nyers védőelemek.



Az új autó tervei a Renault bukaresti dizájnközpontjában készültek, és egy bizonyostervezte. Talán még van, aki emlékszik rá, hogy hét évvel ezelőtt azzal került a hírekbe , hogy az ő munkáját dicséri a Renault Kadjar, amiről a ZF most azt is megjegyzi , hogy a gyártó egyik legkelendőbb modellje lett azóta."Victor Sfiazof kiváló dizájner, a romániai irodában dolgozik" - nyilatkozta róla, a Dacia tervezési igazgatója. A szatmárnémeti születésű férfi a fellelhető életrajzok szerint már gyerekként eldöntötte, hogy autókat szeretne tervezni. Az iskoláit a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetemen végezte, és állítólag a Renault illetékesei egy a városban szervezett workshopon figyeltek fel rá, és hívták meg gyakorlatra. 2008 óta áll a Renault alkalmazásában a cég bukaresti tervezőközpontjában, és eddig a már korábban említett Renault Kadjar tervezésével került be a hírekbe.A most bemutatott Dacia Bigster a márka stratégiáját is hivatott mutatni a következő évekre. Egyelőre arról nem közöltek információt, hogy mikor tervezik bemutatni a Dacia új utcai terepjáróját, és műszaki információkat se nagyon osztottak meg róla. Azt viszont már most lehet tudni, hogy az egyre szigorodó kibocsátási normák miatt hibrid hajtáslánccal is elérhető lesz.