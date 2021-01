LEAP: a fiatalok meglátásai is bekerülnek Kolozsvár városfejlesztési stratégiájába

2021. január 12-én, kedden a CIIC – Innovációs és civil kreativitásközpont rendezvényén bemutatták a LEAP projekt eredményeit. A LEAP egy olyan interdiszciplináris kutatás, amely a Kolozsvári Metropolisz Övezetben élő 10-24 éves fiatalok szükségleteit és lehetőségeit méri fel, illetve javaslatokat is megfogalmaz ezek mentén.



Ureczki Melinda: Freetime

, az esemény házigazdája és a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal igazgatója bejelentette, hogy a LEAP projekt eredményeit és javaslatait beépítik a 2021-2030-as periódusra vonatkozó Integrált Városfejlesztési Tervbe (SIDU). „Fontos, hogy kiterjesszük a fiatalokkal való párbeszédet a metropolisz övezetre is, illetve abban reménykedem, hogy ki tudunk alakítani egy olyan aktív munkacsoportot a fiatalokat képviselő személyekkel, amely támogatni fogja egy hatásos közösségi politika kialakítását, és alapot szolgáltat a fiatalokat érintő éves akcióterveinkhez” – jelentette ki a CIIC koordinátora.Kolozsvár fejlődésében kulcsszerepet vállalnak a fiatalok, ezért kiemelten fontos előtérbe helyezni ennek a generációnak a különleges helyzetét és igényeit – hangsúlyozta az eseményen, Kolozsvár alpolgármestere. Úgy értékelte, a projekt végcélja azon jó gyakorlatok összesítése kell legyen, amelyek elősegítik a fiatalok bevonását a közösségfejlesztésbe.a projektet finanszírozó Botnar Alapítvány részéről kiemelte a kutatás együttműködői szellemét, amely az akadémiai közegen és a civil szervezeteken kívül a fiatalokat is bevonta.A kutatást a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományok karának Közegészségügyi Intézete és Politikai Intézete, a Kolozsvári Kulturális Központ, valamint a PONT csoport valósította meg és mutatta be.A LEAP projekt keretében meghatározták a fiatalok jóllétével kapcsolatos legfontosabb területeket. Négy olyan területet azonosítottak – Egészség, Tanulás, Részvétel, Támogató környezet – amelyekre a helyi kezdeményezéseknek fókuszálnia kell. Az egészség területén a fő problémák, amelyekkel a fiatalok szembesülnek, a szexuális egészséggel, mentális egészséggel, tudatmódosító szerek használatával, illetve az agresszióval kapcsolatosak. Ezen a területen a fontosabb közpolitikai javaslatok az egészség előtérbe helyezése a fiatalok életterében, a veszélyeztetett csoportoknak segítséget nyújtó mechanizmusok kidolgozása, illetve az iskolai egészséges étrendre való áttérés. Az oktatásban a fő probléma a fiatalok oktatási szükségletei és az iskolák kínálata közti eltérés, illetve a esélyegyenlőség hiánya, főként a városi, illetve vidéki környezetben tanulók közt. A részvétel – vagyis a fiatalok saját kezdeményezéseinek összessége – területén együttműködési keretek kialakítására, a fiatalok saját kezdeményezéseinek kivitelezést segítő keretrendszerre és a fiatalok bevonására van szükség az őket érintő döntések meghozatalába. A támogató környezet kapcsán a tanulmány a következő cselekvési prioritásokat javasolja: ifjúsági közösségi központok hálózata az iskolában és a metropoliszi övezet minden lakónegyedének egy-egy rendelkezésre álló terében, integrált programok az ifjúsági munkások számára, dedikált ifjúsági stratégia és támogatási alap az ifjúsági kezdeményezések támogatására, a fiatalokkal kapcsolatos programok kiegészítése a tanároknak és szülőknek szánt programokkal.A projekt keretében sor került az érdekelt felek feltérképezésére is, ezáltal létrejött egy több mint 700 olyan szervezetet és intézményt tartalmazó adatbázis, amelyek tevékenységeiket a fiatalokkal, vagy a fiatalokért végzik. A LEAP kutatás és a feltárt problémákról és javaslatokról készült interaktív vizualizáció elérhető a leapcluj.ro weboldalon.A rendezvényen a Kolozs megyei Fiatalok Szövetsége bemutatta a kolozsvári fiatalok profiljával kapcsolatos kutatási eredményeit, mely kutatás a Kolozsváron élő, 14-35 éves fiatalok életminőségét elemezte. A kutatás 9 fejezetet tartalmaz: lakhely, közszállítás és infrastruktúra, biztonság, oktatás, munka és anyagi körülmények, egészség, közösséghez való tartozás, civil részvétel és szabadtéri szórakozás.A konferencia második felében Kolozsvár környéki, nem-kormányzati szervezetek és intézmények képviselői szóltak hozzá a kutatás eredményeihez, annak felhasználási lehetőségeit taglalták a javasolt akciótervekre és a megfogalmazott prioritásokra reflektálva., a Világbank városfejlesztési szakembere azt hangsúlyozta, hogy akárcsak a kutatás megvalósítása, úgy az eredmények gyakorlatba ültetése is egy közösségi folyamat kell legyen, az összes érdekelt fél bevonásával, illetve hozzátette, hogy az eredmények és a javaslatok bekerülnek a 2030-as Kolozsvár Integrált Fejlesztési Stratégia fiatalokról szóló fejezetébe.LEAP weboldal: leapcluj.ro LEAP kutatás: https://leapcluj.ro/hu/kutatasi-jelentes/ Facebook: https://www.facebook.com/LEAPcluj Instagram: @leapclujA kolozsvári fiatalok profiljának kutatási eredményei: