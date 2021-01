Milliomos lehetne, de elfelejtette bitcoinos pénztárcája jelszavát

A 2008 óta létező kriptovalutának mintegy 20 százaléka gyakorlatilag "elveszett", lévén, hogy a tulajdonosok már nem tudnak hozzáférni különböző okok miatt, például elfelejtették a jelszót, amellyel zárolták a letétjüket. Az egyik ilyen peches "szegény gazdag" Stefan Thomas, amerikai programozó, aki több mint egy évtizeddel ezelőtt kapott 7002 bitcoint fizetésként egy, a kriptopénz működését magyarázó videó elkészítéséért. Thomas egy merevlemezen helyezte el azt, aminek jelszavát felírta egy papírra.



Az évek során az eredetileg csak pár dollárt érő bitcoin értéke megnőtt, mostanság meg soha nem tapasztalt csúcsokat döntöget , a programozó viszont útközben elhagyta valahol a jelszavát.Az IronKey digitális pénztárcán lévő összeg ma 240 millió dollárt ér. Tíz próbálkozás után a digitális pénztárca felülírja az eredeti jelszót és titkosítja magát: Thomas eddig nyolc jelszót írt be, de mind sikertelennek bizonyult.Alex Stamos A Facebook korábbi biztonsági szakértője később a Twitteren felajánlotta Thomasnak, hogy az összeg tíz százalékáért cserébe feltöri a merevlemezt.Thomas nem az első potenciális Bitcoin-milliomos, akit kizárnak vagyonából. A Thomas történetét elmesélő New York Times-cikk említ egy másik férfit is, a walesi James Howellt, aki 2013-ban egy hulladéklerakót keresett fel, miután véletlen kidobott egy 7500 bitcoint tartalmazó merevlemezt.Nyitókép: David McBee fotója a Pexels oldaláról