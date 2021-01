Rekordmagas születés és rekordmagas elhalálozás volt 2020-ban Kézdivásárhelyen

610 újszülöttet anyakönyveztek és 335 halotti bizonyítványt állítottak ki 2020-ban Kézdivásárhelyen - derül ki az önkormányzat tájékoztatásából, amelyet a megkeresésünkre küldtek. Mindkettő egyfajta rekord.



Mielőtt azonban örülni kezdünk, hogy 2019-hez képest 201-gyel nőtt a születések száma, mert tavalyelőtt csak 409 kisbabát jegyeztek be, érdemes árnyalni a képet. Egyrészt figyelembe kell venni, hogy a járvány miatt egy időre be volt zárva a sepsiszentgyörgyi szülészet, amikor a kézdivásárhelyi kórházba vitték a nőket szülni a megyeközpontból is. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat tájékoztatása szerint például csak a városban 83 olyan újszülött volt, aki a céhes városban látta meg a napvilágot, és ott anyakönyvezték. És akkor a környező települések születéseit nem említettük. Tehát a mostani a rekordmagas anyakönyvezés valójában nem feltétlen jelent több kézdivásárhelyi gyereket.Az anyakönyvi hivatal tájékoztatása szerint a szülők által leggyakrabban választott nevek a Hunor, Ádám, Örs, Zalán, Dávid, Gergő, Botond, Anna, Fanni, Sára és Zsófi voltak. A ritka nevek közül a következőket emelték ki: Hedvig, Herold, Donatella, Méda, Léna és Gréta.Az elhalálozások száma viszont rekordmagas, az elmúlt három évtizedben soha nem haltak meg ilyen sokan Kézdivásárhelyen. Az eddigi rekord a 2018-as 291 elhalálozás volt. Az erdélyi várások tavalyi születésszámairól készült összeállításunkat itt találjátok , illetve ebben a cikkben mutattuk azt be , hogy a járvány miként emelte meg az elhalálozásokat.Fotó: PublicDomainPictures