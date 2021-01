Transindex-kerekasztal: Az online tanítás színe és fonákja

Újabb online kerekasztalt szervez a Transindex. Nézőpont kérdése, hogy a járvány miatt az online térbe kényszerített oktatás kinek hogyan működött. Azt halljuk, hogy kevesebben buktak, jobbak lettek a jegyek, az eredmények nem romlottak. De azért lehetett más hangokat is hallani. Egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy egyáltalán nem mindenkinek tett jót az az időszak, különösen az alsó tagozatban, főleg 1-2. osztályokban nagyon nagy lemaradásokat okozott a karanténoktatás, de kérdés az is, hogy az érettségi vagy képességvizsga előtt álló diákok föl tudnak-e készülni megfelelő módon a megmérettetésre. Ráadásul, már azt sem lehet letagadni, hogy hátrányos helyzetű diákoknak kifejezetten káros volt ez a periódus, hiszen ők nem is tudtak sokszor kapcsolódni az online oktatáshoz, és ez a diákok akár 20–25 százalékát is jelentheti. A lemorzsolódás aggasztó méreteket öltött.



Sokan a pedagógusokat, az iskolákat hibáztatták, ha nem működtek megfelelően az órák. Az sem nyerte el sokak tetszését, hogy bizonyos pótlékokat ígért a kormány a tanároknak, tanítóknak (amelyek természetesen még mindig a bürokrácia útvesztőiben vannak).

Milyen nyomot hagynak a gyerekekben ezek a hónapok? Ha visszatér a jelenléti oktatás simán, flottul megy-e az átállás, vagy elúszik ez a tanév is, akárcsak a tavalyinak a fele? Múló, kiheverhető, bepótolható, áthidalható időszakról van-e szó, avagy hosszú távú következményei lesznek?

Számtalan kérdés fogalmazódik meg nap mint nap tanárokban, diákokban, szülőkben. A Transindex-kerekasztal meghívottjaival járjuk körbe ezeket., az Oktatási Minisztérium, Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosa, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatója, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége országos szakmai alelnökeA Transindex házigazdák:ésA kerekasztaltlehet majd követni a Trasnindex Facebook-oldalán, az eseményhez pedig itt lehet csatlakozni