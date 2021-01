Alig nőtt az internethozzáférés 2020-ban Romániában

A romániai háztartások 78,2 százalékának volt internethozzáférése 2020-ban, ez 2,5 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban - derül ki a Központi Statisztikai Intézet legfrissebb tájékoztatásából. Városi környezetben értelemszerűen magasabb azon háztartások aránya, amelynek volt hozzáférése, 2020-ben 84,8 százalékukhoz volt bekötve az internet. Vidéken sokkal nagyobb a lemaradás, ott a háztartások mindössze 69,7 százalékának volt hozzáférése az internethez.



A járványhelyzet és az online oktatás az internet elterjedtségét még fontosabb kérdéssé emelte. A statisztikai intézet arról nem közöl adatokat, hogy a gyerekes háztartások hány százaléka van internet nélkül, helyette a 16-74 év közöttiek internetezéséről tesznek közé adatokat. 85,9 százalékuk próbált valaha is internetezni, ami 3,6 százalékpontos emelkedés 2019-hez képest.2020-ban a 16-34 év közöttiek 3,4 százaléka mondta, hogy még soha nem internetezett, a 35-54 év közötti korosztály 6,7 százaléka, míg a 55-74 évesek 34,6 százaléka. 2019-es évhez képest főleg az utóbbi két korosztály esetében nőtt jelentősen az internetet kipróbálók aránya. 2019-ban a 16-34 éves korosztályban 4,1 százalék volt azok aránya, akik korábban soha nem interneteztek, a 35-54 évesek között 10,5 százalék, míg a 55-74 évesek között 40,1 százalék. Aki egyszer próbálta, szinte biztosan rendszeresen felhasználó lesz. Az említett korosztály 79,1 százaléka használja napi vagy szinte napi rendszerességgel, ami az előző évhez képest 2,1 százalékpontos emelkedés. Az internetet valaha használó férfiak aránya kevéssel nagyobb, mint a nőké: 87 százalék szemben a 84,9 százalékkal. A statisztikusok azt is megjegyzik, hogy csökkent e tekintetben a különbség, egy évvel korábban még 2,5 százalékpontos volt az eltérés, most 2,1.Az intézet területi eloszlásban is megvizsgálta, hogy az ország különböző régióiban mi a helyzet. A legmagasabb arányban a fővárost magába foglaló Bukarest-Ilfov régióban volt bekötve az internet a háztartásokba, ott 9-ből 8-ban elérhető. Utána következik a nyugati régió (Arad, Temes, Hunyad és Krassó-Szörény megye) 84,9 százalékkal, illetve az észak-nyugati régió ( Szatmár, Máramaros, Beszterce-Naszód, Szilágy, Bihar, Kolozs) 81,9 százalékkal. A legkisebb arányban a Dobrudzsát is magába foglaló dél-keleti régió háztartásaiba van bekötve (Konstanca, Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea és Buzău megyék), ott 72,4 százalékuknak van hozzáférése.Nagyjából ennek megfelelőan alakult az is, hogy az adott régió lakossága hogyan áll az internethasználattal. A Bukarest-Ilfov régióban az emberek 94,1 százaléka próbált már valaha internetezni, a nyugatiban 93 százalékuk, míg az észak-nyugatiban 89,6 százalékuk. A lista másik végén a dél-munténiai régió (Arges, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Ialomița, Călărași és Dâmbovița megyék) van 80,5 százalékkal.Az otthoni internethozzáférések típusairól is tájékoztatnak. A háztartások 77,5 százalékának van szélessávú vezetékes internete, mobil szélessávú internet a 66,3 százalékukhoz jut el, míg keskenysávú adatátvitel 13,6 százalékuknak van.És ha már internet, akkor árnyalhatjuk egy kicsit a képet. Lehet, hogy nem nálunk a legnagyobb az internethozzáférés a világon, de világviszonylatban gyorsnak és olcsónak számít nálunk az internet. A digitális nomád mutató (nagyjából arról szól, hogy milyenek a feltételek ahhoz, hogy állandó munkavégzési hely nélkül a digitális technológiát használva végezzük a munkánkat) szerint Kanada és az Egyesült Királyság után nálunk a legjobb a helyzet. Ebben az összehasonlításban, persze, több szempontot is figyelembe vesznek (például azt, hogy mennyiért lehet lakást bérelni), de Románia egyértelműan annak köszönheti vezető helyét, hogy olcsón lehet viszonylag gyors internetet kapni. Nálunk az átlag havi bér 7,58 euró, ennél olcsóbban a listázott 85 ország közül csak kettőben lehet, Oroszországban és Ukrajnában, de ott a vezetékes szélessávú internet sebessége harmada a romániai átlagnak (188.55 Mbps). A minket beelőző két országban például 33 euró körül van a havi bér, de találunk olyan országot is, ahol több, mint 100 eurót kell fizetni az internetért.