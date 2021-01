Így néz ki a bebútorozott kolozsvári Bükk (fotó)

Parkerdővé alakítanák a kolozsvári Bükk egy részét, de nem akárhogyan: minimális beavatkozással, egyetlen fa kivágása nélkül helyeztek el most első körben fából készült kültéri bútorokat.



Fotó: media9.ro

Aki most a Bükkbe sétál, padokat, kilátót, egy szabadtéri amfiteátrumot és gyermekek számára készített oktatóplatformot is talál a helyszínen - számol be a media9.ro. A fejlesztésre az európai uniós finanszírozású URBforDAN projekt keretében került sor. Február közepéig az összes felszerelés a helyszínre kerül.Bicikliutakat jelölnek ki, tanösvényeket, amelyeket információs táblákkal látnak el a bükki állat- és növényvilágról. Kialakítanak egy relaxációs helyet is, ahol pl. jógázni lehet, két találkozóhelyet, továbbá kihelyeznek még 37 padocskát, három fa asztalt, valamint a bejáratnál öt darab információs pontot. A projekt lebonyolítója a kolozsvári polgármesteri hivatal és a Kolozsvári Metropolisz-övezet.