Mindenki nyugodjon le: az angol az EU hivatalos nyelve marad!

Az Európai Bizottság hivatalosan cáfolta azokat a híreszteléseket, miszerint az Egyesült Királység unióból való kilépésével az angol nyelv már nem lesz hivatalos nyelv az Európai Unióban. Erről az Euronews számolt be a Brexit-megállapodás uniós szóvivőjének nyilatkozata alapján.



"Az angol hivatalos nyelv marad" - szögezte le a szóvivő. Az angol nyelv 1973 óta hivatalos nyelv az EU-ban. Már csak azért is hivatalos nyelvnek kell maradnia, mivel Írországban és Máltán is második hivatalos nyelv, és mindkét ország továbbra is az EU tagállama. fscredy2018 képe a Pixabay -en.