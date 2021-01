Online időmenedzsment mesterkurzust tartanak Setup:2021 címmel

Setup:2021 címmel tartanak online időmenedzsment mesterkurzust erdélyi szakemberek január 14-én, a részvételhez egyéni részvételi díj és csoportjegy kiváltására is van lehetőség.



Kihívások előtt állsz saját időd menedzselésében? Szeretnél olyan támpontokat kapni, amelyek segítenek prioritásokat meghatározni életedben? Szeretnél rugalmasan tervezni? Tisztábban szeretnéd látni a 2021-es évedet?A SETUP:2021 webinárium során három gyakorló, magyarországi és romániai szakember ad betekintést az időmenedzsment különböző aspektusaiba:coach, tréner,időmenedzsment szakember ésaz [allyourtime] erdélyi startup társalapítója.Mindhárman sok éves tapasztalattal rendelkeznek az időmenedzsment és a hatékonyságot növelő megoldások terén. Olyan módszereket és technikákat mutatnak be a mesterkurzuson, amelyeket saját mindennapjaikban is kipróbáltak, megtapasztaltak. Mindhárom előadó gyakorlati eszköztárat is biztosít, amelyet a mesterkurzus után minden résztvevőnek elektronikus formában juttatnak el.A SETUP:2021-et olyan személyeknek, illetve csoportoknak ajánlják, akik/amelyek mindennapjaikban és középtávú tervezésük során komplex feladatokkal birkóznak meg, illetve sokszor kerülnek különböző fontosság vagy sürgősség szerinti döntés elé, esetenként felkészületlenül.A mesterkurzus programja három, 60 perces modulból tevődik össze, 15 perces szünetekkel. További információ ezen a linken