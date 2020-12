Szép, tavaszi idővel indul majd az újév

Szokatlanul enyhe lesz az idő az év végén és január elején az ország nagy részén, helyenként 16 Celsius-fokos nappali csúcshőmérséklettel - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) december 28-a és január 10-e közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.



Erdélyben sokkal magasabb hőmérsékleti értékekre kell számítani a jelzett időszakban, mint ilyenkor általában. Ezen a héten szerdáig, illetve január 3-án és 4-én 7-11 fokos nappali csúcsértékek várhatók, és éjszaka sem csökken fagypont alá a hőmérséklet. A kéthetes időszak végén aztán valamelyest lehűl az idő, a hőmérséklet megközelíti a január első felében megszokott értékeket. December 31-éig elszórt helyi esőzésekre kell számítani, és január 4-e után ismét megnő a csapadék kialakulásának esélye.A Bánságban, a Körösök vidékén és Máramarosban is az ilyenkor megszokottnál sokkal enyhébb lesz az idő ezekben a napokban, a legmelegebb napokon, azaz december 28-a és 30-a, majd január 2-a és 4-e között a nappali csúcsértékek 9-12 fok között alakulnak, éjszaka pedig 3-8 fok várható. A többi napon nappal 5-8 fokig melegszik a levegő, éjszaka mínusz 1 és 2 Celsius-fok körüli értékekre lehet számítani. Január 8-ától aztán ezekben a térségekben is lehűlés várható. Jelentősebb mennyiségű csapadékra keddtől péntekig van kilátás.A hegyekben is enyhébb lesz az idő, mint az évnek ebben a szakában általában. Szerdáig nappal 1-8 Celsius-fokos csúcsértékek várhatók, éjszaka mínusz 4 és 4 fok körül változik a hőmérséklet. Az új év első napjaiban nappal mínusz 3 és plusz 4 fok közötti nappali csúcshőmérséklet várható, éjszaka mínusz 6 fokig hűlhet a levegő, 1700 méter fölött pedig ennél is hidegebb lesz. Hétfőtől szerdáig, majd január 4-e után számítani lehet csapadékra, többnyire eső, havas eső, a magas hegyekben hó formájában.Fotó: John Sutton via geography.org