A világ minden sarkából jelentkeztek érdeklődők, hogy 90 napon keresztül kipróbálják, milyen a finn boldogság

A Helsinki Business Hub szervezésében november 4. és december 20. között zajlott egy rendkívül érdekes kampány. A 90 Finn Nap nevű program informatikusoknak és családjaiknak kínál lehetőséget arra, hogy 90 nap próbaidőre a skandináv országba költözzenek, hogy el tudják dönteni, valóban szeretnének-e ott letelepedn, írja a Guardian nyomán az Euronews. A program biztosítja a sikeres pályázók számára az összes szükséges hivatalos dokumentációt, a lakhatást, iskolát vagy napközit a gyerekeknek, távmunka lehetőséget, betanítást a Helsinkiben található informatikai központokba és hálózatba.



Egy hónap alatt több mint ötezren jelentkeztek a rendhagyó programra, hogy kipróbálhassák milyen az élet Finnország fővárosában, Helsinkiben. A kezdeményezés célja a brain drain, elsősorban az Egyesült Államok nyugati partján élő és nagy techcégeknél dolgozó emberek elcsábítása, de gyakorlatilag bárhonnan be lehetett nyújtani a pályázatot. Egy jelentkezés még Vanuatuból, egy csendes-óceáni szigetországból is érkezett.Finnországban hagyományosan erős a technológiai iparág. Innen indult a Nokia és a Linux, de az sms és az 5G hálózat alapjait is itt rakták le. A világon itt a legmagasabb a digitális technológiával foglalkozó startupok száma (legalábbis népességarányosan), és a közelmúltban olyan cégóriások létesítettek telephelyet az országban, mint a Google, a Bayer vagy a GE. Egy becslés szerint csak 2021-ben 50 ezer új munkahely jöhet létre a szektorban. A 90 napos program célja, hogy még tovább erősítse az iparágat, és maradásra ösztönözze az érkezőket.A jelentkezési időszak már lezárult, a legtöbben az Egyesült Államokból és Kanadából adták be a pályázatot. A jelentkezők többsége a családjával együtt érkezne, és egyelőre megtartaná jelenlegi munkahelyét, a távolból dolgozna a 90 napos periódus alatt. A távmunkát egyébként a pályázati felhívás kifejezetten javasolta is.A jelentkezők között 800 vállalkozó van, akik startupok alapításán gondolkoznak, és 60 befektető is beadta a pályázatát. A kiválasztottak lakást kapnak a tartózkodásuk idejére, bevezetik őket a finn főváros technológiai életébe, a gyerekeik iskolába vagy óvodába járhatnak, és ha a három hónap lejárta után is maradni szeretnének, a letelepedési engedély megszerzésében is segítenek a szervezők.A pályázók számára nem csak a munkalehetőség jelenthetett komoly vonzalmat. Finnország már harmadik éve számít a világ legboldogabb országának a World Happiness Report szerint , a tengeren túlról érkezőknek pedig az erős szociális háló is csábító lehet, általános egészségbiztosítással és más jóléti intézkedésekkel. Az országban ráadásul egyelőre a koronavírus-járványt is sikerül kordában tartani. Népességarányosan alig több, mint tizedannyian haltak meg eddig a koronavírus miatt Finnországban, mint Magyarországon.