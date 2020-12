Kutatás is igazolta: idegesebbek és stresszesebbek vagyunk a járvány miatt

Megvannak az első romániai kutatás előzetes eredményei, amely azt vizsgálta, hogy milyen hatással volt a világjárvány a testi és a mentális egészségünkre. A romániai lakosság szomorúbb, dühösebb és szorongóbb, ugyanakkor nőtt a magányosság érzése is - mindez pedig a COVID-19 járvány hatása - derült ki a iași-i Socola Pszichiátriai Intézet közleményéből, amelyet a g4media idéz.



A szakemberek szerint elmondható, hogy a járvány jelentős hatással volt a lakosság mentális egészségére: 42%-a a válaszadóknak nagyobb stresszről számolt be, ugyanakkor az egyharmaduk az idegesség, ingerültség rosszabbodásáról.További következtetések, hogy a félelem és a szorongás a felnőttek és a gyerekek esetében is erőteljes lehet. Már korábban is meglevő egészségügyi és mentális problémák sok páciensnél felerősödtek, míg másoknál szorongást, depressziót vagy tehetetlenség érzetet váltotta ki az új helyzet.A kutatásban kb. 2000, 28 és 50 év közötti személy vett részt, és egy nemzetközi, COH-FIT (Collaborative Outcomes Study on Health and Functioning during Infection Times) nevű program részét képezi.A válaszadók 42% mondta azt, hogy nagyobb stresszt élt át idén, ami ugyanakkor hangsúlyosabb volt a nők (46%), illetve a fiatal felnőttek esetében (47%). Azok között, akik növekvő idegességről számoltak be, ugyancsak ez a két csoport volt túlsúlyban: 35% a nők, és 38% a fiatal felnőttek esetében. A megkérdezettek több mint egynegyede (28%-a) számolt be nagyobb magányról, és különösen a fiatal felnőttek esetében volt ez jelentős (36%).A válaszolók 68%-a számolt be arról, hogy több időt töltött a sajtó követésével, hogy megoldásokat találjon a helyzet kezelésére. A stressz csökkentésére és az idő eltöltésére használt módszerek közül pedig a testmozgás, a séta, a hobbitevékenységek, a házi kedvencekkel való foglalkozás, vagy éppen a szexuális élet fokozása került a legtöbbször említésre.