Karácsonyi bazárt nyitnak Sepsiszentgyörgy központjában

Figyelembe véve a sepsiszentgyörgyi esetszámok csökkenését, valamint a lakosok és vásárosok részéről érkező kérelmeket, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház úgy döntött, hogy december 20-24. között karácsonyi bazárt szerveznek a város főterén - tájékoztat a hivatal.



A vásáron mintegy 50 kereskedő vesz részt, akik méhészeti termékeket, mézespogácsát, hús- és tejkészítményeket, zöldségeket, gyümölcsöket, egyedi kiegészítőket, dekorációkat, textiltermékeket, könyveket és borokat is kínálnak majd.A rendezvény december 20-án, vasárnap nyílik és december 24-ig, csütörtökig tart nyitva naponta 11-19 óráig, az utolsó nap kivételével, amikor 9-13 óráig szerezhetőek be a termékek.Az eseményen a résztvevőknek szigorúan be kell tartaniuk a hatályban lévő egészségügyi szabályokat és intézkedéseket a vásárlók és a kereskedők egészségének megőrzése céljából. A vásár területére való belépés során mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés, a kereskedők pedig kötelesek kesztyűt és védőmaszkot viselniük a nyitva tartás teljes ideje alatt.