A Pornhub törli a nem hitelesített felhasználóktól származó videóit

A Pornhub törli/elérhetetlenné teszi azokat videókat az oldalán, amit nem hitelesített felhasználók töltöttek fel. A világ leghíresebb pornóoldalának hétfői bejelentése a tartalmaik jelentős részét érinti, a nagyjából 13 milliónyi videóból mintegy 10 milliót.



A szigorításra azután került sor, hogy a pornóoldal december elején, aújságírója konkrét eseteket bemutatva arról írt, hogy folyamatosan töltenek fel az oldalra kiskorúakról készült videókat, illetve nemi erőszakot bemutató filmeket. Eddig erre azért volt lehetőség, mert a Pornhub korábbi szabályozása szerint egy egyszerű regisztráció után bárki tölthetett fel videókat.

A cikk megjelenése után a Mastercard és a Visa közölte, hogy felül fogják vizsgálni a Pornhubot és több más pornóoldalt tulajdonló céghez, a MindGeek-hez fűződő pénzügyi kapcsolataikat.

Erre reagálva az oldal már a múlt héten közölte, hogy radikálisan megváltoztatja a működési modelljét. A hétfőn pedig azt is bejelentették, hogy megtörténtek ezek a változtatások.Eszerint csak a hitelesített felhasználók tartalmai maradhatnak. Azt jelenti, hogy mostantól csak a hivatalos partnerek, illetve a modellprogramjuk tagjai tölthetnek fel az oldalra. A jövő évtől a Pornhub ugyan bevezet egy ellenőrzési folyamatot, aminek a sikeres teljesítése után, minden regisztrált felhasználó tölthet fel tartalmat, de addig minden nem ellenőrzött felhasználótól származó tartalmat/videót elérhetetlenné tettek.Ezen kívül betiltják az letöltést. Ebben csak az ellenőrzött modellprogramon belüli fizetett letöltéseket jelent kivételt.Kiterjesztik a szűrési rendszerüket. Ezt jelenti, hogy az elmúlt hónapokban bevezetett Red Team mellett, amelyek kifejezetten illegális tartalmak ellenőrzésével foglalkoztak, továbbra is aktívan szűrik a tiltott kulcsszavakat, rendszeresen figyelik a platformon belül az olyan keresési kifejezések növekedését, amelyek megpróbálják megkerülni a hatályos biztosítékokat. Az emberi moderálás mellett különböző automatizált technológiákat is bevetnek. Ilyen* a Youtube által kifejlesztett CSAI Match, amivel a gyerekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos képek szűrésére fejlesztett;* a Google Content Safety API nevű mesterséges intelligencia eszköze, amit az illegális képek felderítésében segít;* az Microsoft által használt PhotoDNA technológia, amely a gyerekek kizsákmányolásával kapcsolatos tartalmakat szűri;* illetve a Vobile szoftvert, ami a korábban már kitiltott anyagok újrafeltöltésének a felkutatására szakosodott.Emellett arra biztatják a felhasználókat, hogyha illegális tartalmakkal találkoznak, akkor haladéktalanul jelöljék meg azt, vagy töltsék ki a minden oldalon megtalálható, a tartalom eltávolítását kérő űrlapot. Az új irányelv szerint azonnal letiltják a tartalom eltávolítási kérelemben megjelölt tartalmat.Az oldal különböző nonprofit gyermekvédelmi szervezeteket is felkért arra (konkréten 40-et), hogy segítsen a tartalmak szűrésben. A programban résztvevő szervezetek közvetlenül hozzáférhetnek az oldal moderáló csapatához, és az általuk azonosított illegális tartalmakat azonnal és közvetlenül letilthatják.Emellett ígéretet tettek a moderáció átláthatóbbá tételére, hogy mindenkinek egyértelmű legyen, mit szabad feltölteni, és mi az, ami nem megengedett.