Mozgáskorlátozottak is sízhetnek ezen az öt romániai sípályán!

A Kolozs megyei feleki sípályán Mikulás napja óta a mozgáskorlátozott személyek is kipróbálhatják a sízést egy átalakított kerekesszéknek köszönhetően, amit a szatmári Caiac SMile Egyesület adományozott - írja az eClujeanul. A Skiing with disabilities nevű projekt Kolozs megyei partnere a Kolozs megyei hegyimentő-szolgálat volt. A székeket a mozgáskorlátozott emberek ingyenesen használhatják. Az egyesület célja, hogy az ország összes sípályáját felszerelje ilyen székekkel, és hozzáférhetővé tegye e téli sportnak az örömeit a fogyatékossággal élők számára is.



A Mediafax hírügynökség azt írja , már négy sípályán lehet igénybe venni ezeket a speciális székeket, a Máramaros megyei Kapnikbányán, a Kolozs megyei Feleken, a Brassó megyei Gradiştea-szorosnál és a Brassópojánán. Egy ötödik speciális széket pedig a Suceava megyei Dornavátrán lehet majd használni hamarosan., a szatmári egyesület elnöke szerint a székeket már e hétvégétől használni lehet a helyszíneken. A Caiac SMile Egyesület 2011-ben kezdte tevékenységét azzal, hogy kajakozni vittek fogyatékossággal élő embereket. Úgy gondoltuk, hogy ne vesszen el a téli szezon, ki kellene próbálnunk valami mást is, ekkor jött az ötlet a sízési célra átalakított kerekesszékekkel - nyilatkozta a Business Magazinnak Stancovici.