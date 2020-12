Már nem az érettségi eredményekre voltunk a legkíváncsibbak, és nem is a koronavírusra

A Google idén is összedobta, hogy mire kerestünk rá a leggyakrabban, pontosabban melyek voltak az év legfelkapottabb keresései 2020-ban Romániában (tehát az is számít, hogy az előző évekhez képest miben volt a legnagyobb a változás.) A toplistát talán meglepetésre nem a koronavírus vezeti, viszont szorosan kapcsolódik hozzá. Fontos megjegyezni, hogy évek óta először nem az érettségi eredmények végeztek az első helyen.



A legnépszerűbb kereséseket egyértelműen a járvány határozta meg, alig fért be valamilyen más téma a topba. Talán a 2019 decemberében elhunyt Cristina Țopescu az egyetlen meglepő találat, akinek idén januárban volt a hamvasztása.1) Google Classroom2) Coronavirus România (koronavírus Románia)3) Adservio (online oktatási felület)4) Alegeri SUA (amerikai elnökválasztás)5) About you6) Cristina Țopescu7) Declarație propria răspundere (Saját felelősségre kitöltött nyilatkozat)8) Zoom9) Worldometer (a koronavírusos eseteket összesítő oldal)10) Formular STS (A saját felelősségre kitöltött nyilatkozat online változata)A Google különböző tematikák szerint is csoportosít, akérdésre például a következő keresések voltak a leggyakoribbak.1) Ce este coronavirus (Mi a koronavírus?)2) Ce este Horeca (Mi a Horeca? A Hotel, Étterem és Kávézó rövidítése, tehát a vendéglátó szektor)3) Ce este fugu (Mi a fugu? Valószínűleg a mérgező gömbhalból készült szezonális ételre gondoltak, de magát a halat is így nevezik japánul.)4) Ce este pandemia (Mi a pandémia?)5) Ce este șomajul tehnic (Mi a kényszerszabadság?)6) Ce este un pogo (Mi egy pogo? Valószínűleg az eMagon is kapható pogo botra gondoltak a kérdezők.)7) Ce este EDM (Mi az EDM? A hallgathatatlan electronic dance music rövidítése.)8) Ce este vulva (Mi a szeméremtest?)9) Ce este substantivul (Mi a főnév?)10) Ce este starea de urgență (Mi a szükségállapot?)A hogyan kérdés is elsősorban a járvánnyal kapcsolatban merült fel.1) Cum se poartă masca (Hogyan viseljünk maszkot?)2) Cum să dormi 8 ore în 4 ore (Hogyan aludjunk 8 órát 4 óra alatt?)3) Cum se manifestă coronavirus (Hogyan nyilvánul meg a koronavírus?)4) Cum se face maiaua (Hogyan készítsünk kovászt?)5) Cum se pune masca (Hogyan tegyünk maszkot?)6) Cum se calculează șomajul tehnic (Hogyan számoljuk a kényszerszabadságot?)7) Cum se transmite coronavirus (Hogyan terjed a koronavírus?)8) Cum se gătește sparanghelul (Hogyan főzzünk spárgát?)9) Cum se face drojdia (Hogyan készítsünk élesztőt?)10) Cum să faci bani de acasă (Hogyan keressünk pénzt otthonról?)A mikor kérdésre elég unalmasan alakult az összesítés.1) Când începe școala (Mikor kezdődik az iskola?)2) Când se schimbă ora în 2020 (Mikor állítjuk át az órát 2020-ban?)3) Când începe școala în ianuarie 2020 (Mikor kezdődik az iskola 2020 januárjában?)4) Când este Black Friday 2020 (Mikor van a Black Friday 2020?)5) Când se deschid casele de pariuri (Mikor nyitnak a fogadóirodák?)6) Când se deschid terasele (Mikor nyitnak a teraszok?)7) Când se afișează rezultatele la bac 2020 (Mikor jelennek meg a 2020 érettségi eredményei?)8) Până când se închid școlile (Meddig zárnak be az iskolák?)9) Când se trece la ora de iarnă (Mikor lesz vége a téli időszámításnak?)10) Când se deschid mall-urile (Mikor nyitnak a mallok?)Nálunk minden évben közzéteszik a legfelkapottabb fogyókúrák listáját is.1) Dieta Sirtfood (sirtfood étrend/fogyókúra)2) Dieta mediteraneană (mediterrán étrend/fogyókúra)3) Dieta Oana Radu (Oana Radu fogyókura)4) Dieta Rina (gyakorlatilag 90 napos diéta)5) Dieta disociată 333 (disszociált 333 fogyókúra)6) Dieta daneză cu pui (dán csirkés diéta)7) Dieta fix la fix (Fix la fix diéta, ami tulajdonképpen a Jorge Cruise által kijelölt módszer, aminek a lényege, hogy három óránként lehet enni)8) Dieta cu ouă (tojásos diéta)9) Dieta metabolică (anyagcsere-diéta)10) Dieta cu cartofi și iaurt (krumplis és joghurtos fogyókúra)Ezek voltak az év sporteseményei, ami iránt a leggyakrabban érdeklődtünk. Olyan nagyon nincs amit ezen magyarázni, Simona Halepen kívül csak a foci érdekli az embereket.1) Roland Garros2) Australian Open3) România - Islanda4) România - Irlanda de Nord5) România - Austria6) US Open7) România - Norvegia8) România - Danemarca U219) România - Belarus10) Dubai tennis championshipsAz év filmjein nagyon jól látszik, hogy nem nagyon mehettünk idén moziba, és a streaming-szolgáltatók uralták, hogy mit nézünk.1) 365 dni (365 dni - a Netflix saját gyártású Szürke ötven árnyalat/szoftpornója)2) Miami bici (Télből a sárba - könnyed román vígjáték, ami az utóbbi két évtized legnagyobb nézőszámát produkálta a mozikban még februárban. Azóta elérhető a Netflixen is.)3) Contagion (2011-es filmje, a. A cím már elmondja, hogy miért volt ennyire népszerű idén.)4) Miracolul din celula 7 (Csoda a 7-es cellában - szintén a Netflixen elérhető 2013-as dél-koreai vígjáték. A leírása szerint egy igazi feel good mozi)5) After we collided (Miután összecsaptunk)6) Parasite (a sokszoros Oscar-díjas Élősködők)7) Enola Holmes (szintén egy Netflixes film)8) Black Panther (a 2018-as Fekete Párduc, ami valószínűleg azért került be a keresési toplistába, mert idén meghalt a címszereplő karaktert alakító9) 191710) MulanSzintén klasszikus romániai lista a felkapott receptek összesítése, amit a tavaszi kijárási korlátozások határoznak meg leginkább.1) Rețetă gogosi (a fánk/pánkó receptje)2) Rețetă banana bread (a banánkenyér receptje)3) Rețetă pâine (kenyér recept)4) Rețetă pizza (pizza recept)5) Rețetă eclere (ekler recept)6) Rețetă salata boeuf (boeuf (böff) saláta receptje)7) Rețetă zacuscă de vinete (a vinettás zakuszka receptje)8) Rețetă cozonac Jamila (Jamila kalács receptje)9) Rețetă papanași (a pápánás (túrófánk) receptje)10) Rețetă negresă (kakaós sütemény receptje, brownie is lehet)És a végére azt is összerakták, hogy milyen okostelefonok keltették fel leginkább az érdeklődésünk.1) iPhone 122) iPhone 113) iPhone 12 Pro Max4) Samsung S205) iPhone 11 Pro6) Huawei P40 lite7) Samsung A518) Huawei P30 lite9) iPhone 12 Pro10) Huawei P Smart 2021A romániai keresések mellett természetesen készült globális és magyarországi lista is. A magyarországi szerintünk sokkal unalmasabb, mint a hazai.1) Koronavírus2) Amerikai elnökválasztás3) Google Classroom4) Telex5) Benedek Tibor6) Koronavírus térkép7) Gesztesi Károly8) Redmenta9) Magyar Közlöny10) Kobe BryantÉs a globálistól sem vágódtunk hanyat.1) Coronavirus (koronavírus)2) Election results (választási eredmények)3) Kobe Bryant4) Zoom5) IPL (Indian Premier League - indiai krikett liga)6) India vs New Zealand7) Coronavirus update (koronavírus frissítés)8) Coronavirus symptoms (koronavírus tünetek)9) Joe Biden10) Google Classroom