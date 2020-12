Egy William Shakespeare nevű öregúr másodikként kapta meg a koronavírus elleni oltást Nagy-Britanniában

Tegnap megírtuk, hogy egy idős, észak-írországi nő volt az első, aki megkapta a Pfizer gyógyszergyártó koronavírus elleni vakcináját. A második viszont William Shakespeare volt, egy 81 éves öregúr és természetesen felrobbant a név hallatán a közösségi média.



Például nagyon sokan kezdetk utalni a drámaíró Shakespeare egy darabjára, és nagyon elterjedt a szójáték: A koronai két nemes (azaz A veronai két nemes) alapján, angolul: The Two Gentlemen of Verona vagyis Corona.A másik nagyon elterjedt szójáték A makrancos hölgyhöz kapcsolódik, a komédia eredeti angol címe a The Taming of the Shrew, amit A hölgy megszelídítését jelenti, innen pedig eléggé adja magát a szójáték: The taming of the flu.De népszerű még a Vacbeth szójáték is, illetve természetesen elég sok híres Shakespeare-idézet is könnyű a vírusra átjátszani: "Tőr az, amit ott látok?" - szól Macbeth egyik leghíresebb kérdése, ami a közösségi médiában inkább "Tű az amit látok?" kérdéssé változik.Shakespeare amúgy Warwickshire lakója, így nemcsak ugyanaz a neve, mint a mesternek, hanem a szülőföldje is. ( washingtonpost