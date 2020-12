100 millió embert szoktatna le a dohányzásról a WHO a Whatsapp segítségével

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) úgy próbál segíteni a leszokni kívánó dohányosoknak, hogy a Whatsupp révén lehetőséget kínál nekik támogató csoportokban való részvételre.



A kezdeményezők arra számítanak, hogy a sorstársak támogatása hathatós segítség lehet a leszokásban. Arra is törekszik majd a WHO, hogy felvilágosítást nyújtson minél több érintettnek a tekintetben is például, hogy miként hálózzák be a dohánygyárak a potenciális klienseket.Amint a szervezet mai közleményében írja, világszerte 780 millió ember szeretne leszokni a dohányzásról, azonban ezek kb. 30%-a semmiféle segítséghez nem tud hozzájutni e téren. Állításuk szerint mivel a koronavírus-fertőzés jobban megviseli a dohányzókat, mint a nem dohányosokat, vélhetően a leszokni akarók száma még nagyobb lett mostanra.Ugyanakkor számítanak arra, hogy a koronavírus-járvány növeli a dohányosok motivációját is a leszokás tekintetében.