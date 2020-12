Kocsmából templomot csinálna, így tovább működhet a járvány alatt

Ha ha Tequilabárjából templomot csinál, akkor tovább működhet a járványügyi intézkedések értelmében – gondolta egy angliai tulajdonos és jelezte a hatóságoknak, hogy szeretné megváltoztatni a tevékenységét – számol be a Nottinghampost.



miután szembesült azzal, hogy az üzletnek nagyon megárt a világjárvány, eldöntötte, hogy a kocsmát egy saját alapítású vallási helyként jegyzi be, és megalapította az „Egyház a 400 nyúlhoz” nevű vallást, amelyben így, megőrizte a kocsma eredeti nevét is.Ugyanis az angliai járványügyi intézkedések értelmében december 2-től a kocsmák, lokálok, szórakozóhelyek még mindig nem nyithatnak ki, viszont az egyházak már fogadhatják a híveiket – természetesen korlátozott létszámban, és szigorú járványügyi szabályozással.A kreatív tulajdonos gondja jelenleg az, hogy honnan szerez híveket, ugyanis a törvény értelmében csak akkor jegyezhet be egyházat/vallási felekezetet, ha igazolhatóan rendelkezik hívekkel. Ezért híveket toboroz, akik lehetnének azok akik „hisznek a nyulakban”, vagy tagjai kívánnak lenni „az igaz nyulak szerzetesrendjének”.„Az egész egy viccnek indult, viszont egy komoly szükségletből” – nyilatkozta a 34 éves tulajdonos. Elmondta, hogy az ő szektoruk az egyik legérintettebb a korlátozásokban, ugyanis amíg a fitneszklubok, vagy az egyházi létesítmények nyitva lehetnek, ők nem, pedig Angliában még karácsonyi vásárokat is lehet szervezni. „Akkor jöttem rá, hogy az intézkedések milyen nevetségesek, s innen támadt az ötlet, hogy akkor imaházként jelentem be a szolgáltatást” – mondta a vállalkozó.A kocsmáros viszont biztosan nem olyan vallási fanatikus, mint a romániaiak , ugyanis elmondása szerint, ha a hatóságok nem engedik meg, hogy imaházként funkcionáljon, ahol nyulakat imádnak, akkor nem fogja kinyitni a kocsmát.A sajtó szerint a jövő héten kezd neki híveket gyűjteni, és közben még kitalálja, hogy miként és hogyan fognak zajlani a vallási szertartások a 400 nyúl egyházában. A közösségi médián nagyon sokan üdvözölték az ötletét, egyesek jelezték, hogy eddig az egyetlen vallás, amelyhez szívesen csatlakoznának. (nottinghampost, via Digi24)Nyitókép: James Aspell közösségi média oldal.