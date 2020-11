Erdélyi magyar kutatók saját fejlesztésű, koronavírus-antitesteket kimutató tesztet alkottak

Erdélyi magyar kutatók elkészítették és piacra dobták az első hazai fejlesztésű, új típusú koronavírus ellen termelt antitesteket kimutató Elisa tesztet



A sepsiszentgyörgyi Proel Biotech piacra dobott, egy kórházaknak és diagnosztikai központoknak szánt, hazai tesztet, amely alkalmas a SARS-CoV-2 vírusfertőzés ellen termelt IgG típusú antitestek kimutatására. A teszt a diagnosztikai- és kutatólaboratóriumokban jól ismert és rendszeresen használt ELISA-módszeren alapul.Az új típusú koronavírus-fertőzés elleni küzdelemben hatékonyan hasznosítható tesztet – a szintén sepsiszentgyörgyi kötődésű Pro-Vitam Diagnosztikai és Kutatóközpont évtizedes kutatásaira alapozva – dr., a Proel Biotech alapítója és csapata fejlesztette ki. Ennek megfelelően a most piacra dobott termék az első olyan hazai fejlesztésű teszt, mellyel a SARS-CoV-2 vírusfertőzésen átesett betegek immunválasza mérhető fel – kevesebb mint két óra alatt, 100%-os specificitással."Az új típusú koronavírus-járvány okozta globális helyzet következtében, a miénkhez hasonló termékek hazai- és világszinten is igen keresettnek bizonyulnak. A SARS-CoV-2 antitestek kimutatására alkalmas tesztcsomagot nagy odafigyeléssel és szakmai tudásunk legjavának felhasználásával készítettük el, mely immár az összes kórház és orvosi laboratórium rendelkezésére áll” – nyilatkozta dr. Fejér Szilárd, aki egyben annak a sokak által ismert Pro-Vitam Diagnosztikai és Kutatóközpont laboratóriumának is a vezetője, mely 2020 márciusában Kovászna megyében elsőként kezdte meg a SARS-CoV-2 fertőzést kimutató RT-PCR-tesztek elvégzését.„Termékünk kifejlesztésének ötlete akkor született meg, amikor kollégáimmal azzal szembesültünk, hogy a kutatási projektjeinkhez nélkülözhetetlen reagensek külföldről történő beszerzése igencsak nehézkessé vált a járványhelyzet miatt. Tekintettel arra, hogy laboratóriumunk számos kutatási projektet visz az immunológia és az új diagnosztikai módszerek kidolgozásának területén, ráadásul mindezt rendkívül felkészült kutatók bevonásával tesszük, ezen új termékünk előállításának feltételei eleve adottak voltak. Így a teljes kutatási és fejlesztési folyamatot, a teszt validálását és az engedélyeztetést is csapatunk végezte idén április és augusztus között” – mondta dr. Fejér Szilárd.A kutató beszámolójából kiderül: az ELISA SARS-CoV-2 IgG teszt arra is alkalmas lesz, hogy a majdani koronavírus-oltást követő immunválasz mérhetővé váljon, vagyis látható legyen, hogy egy beoltott személy immunrendszere milyen mértékben képes ellenállni a fertőzésnek. A teszt olyan vírus alkotóelemeket (fehérjéket) tartalmaz ugyanis, amelyek több, fejlesztés alatt álló koronavírus-oltás alapvető alkotóelemei is.A Proel Biotech terméke megkapta a Romániai Nemzeti Gyógyszerészeti- és Gyógyászati Eszközök Ügynökségétől a szükséges engedélyeket, így már közvetlenül a gyártótól (www.proelbiotech.com) megrendelhető, a következő hetekben pedig elkezdődik a különböző forgalmazók közreműködésével is a terjesztése. (