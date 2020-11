Az Ice Bucket Challenge mozgalom oszlopos tagjától búcsúznak: Patrick Quinn 37 évesen hunyt el

37 éves korában elhunyt Patrick Quinn, az az amerikai fiatalember, aki az Ice Bucket Challenge-t útjára indította. A mozgalmat azért találta ki, hogy pénzt gyűjtsön az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) kezelésére.



(1/4) We are deeply saddened to share that Pat Quinn, co-founder of the ALS Ice Bucket Challenge passed away at the age of 37. Pat was diagnosed with ALS in 2013 and went on to help popularize the greatest social media campaign in history. pic.twitter.com/c5PiZHRZbE