Hideg éjszakákat és reggeleket jósolnak a meteorológusok a következő két hétre

A következő két hétben is hideg, fagyos éjszakákra és reggelekre kell számítani, némi csapadék november 29-e körül, illetve jövő héten várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat november 23-a és december 6-a közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.



Erdélyben hideg lesz a jelzett periódus első hetében, éjszaka és reggelente mínusz 8, mínusz 4 Celsius-fokig csökken a hőmérséklet, a keleti medencében mínusz 10 fok is lehet. A nappali csúcsértékek az alacsonyan fekvő térségekben fagypont és +2 Celsius-fok, a magasabban fekvő régiókban 7 és 9 fok között változnak. November 29-e és december 2-a között aztán enyhül az idő, nappal 7-12 fokra, éjszaka mínusz 2 és plusz 2 fok közötti hőmérsékletre kell számítani, majd az azt követő napokban a december elején megszokotthoz hasonlóan alakul az időjárás. Gyenge csapadék november 30-a körül, illetve az azt követő napokban esedékes.A Bánságban és a Körösök vidékén ezen a héten az ilyenkor megszokottnál hidegebb lesz, nappal 3-8 Celsius-fok, éjszaka mínusz 5 fok és fagypont közötti hőmérséklettel. Vasárnaptól jelentősen felmelegszik az idő, nappal 8-12 Celsius-fokra is számítani lehet, éjszaka pedig 2-5 fok várható. Elszórt csapadékra november 28-án és 29-én, illetve jövő héten kell számítani.November 28-áig Máramarosban is hideg lesz, reggel és éjszaka -6, -3 fokig hűl a levegő, nappal 6-7 fokos csúcshőmérséklet várható. 29-étől aztán itt is felmelegszik az idő, éjszaka nem csökken fagypont alá a hőmérséklet, nappal pedig 9-11 fok körül alakul. Gyenge csapadékra november 29-e körül lehet számítani.A hegyekben nappal 0 és 7 fok között alakul a csúcshőmérséklet a következő két hétben, az éjszakák azonban hidegek lesznek, mínusz 5, mínusz 3 Celsius-fok körüli hőmérséklettel. Csapadék november 29-e és december 1-je között várható.