Szájmaszkot tesz a csokimikulásokra is idén egy magyar cukrász

A kezdeményezés nagy sikernek örvend, a maszkos mikulást jobban viszik, mint a maszk nélkülit Ezért utóbbiak közül többet kicsomagoltak már a lajosmizsei cukrászdában, hogy utólag rátehessék a marcipánból készülő fehér maszkot.



grillázsmester, aki egyben a Magyar Grillázs Szövetség elnöke is, már húsvétkor is „aktulalizálta” a kézműves édességeit. A csokinyuszik is készültek maszkos verzióban, és már tavasszal is láthatta, hogy tetszik a vevőknek az újítás.„Biztosra vesszük, hogy idén a Télapónak is szájmaszkot kell húzni a Covid miatt. Így újragondoltuk és megalkottuk a szájmaszkos csokimikulásunkat elsőként, ami már most nagy sikert arat, mert újdonság, bár egy kicsit vicces és – sajnos – morbid is” – mondta el Rimóczi László a Blikknek.