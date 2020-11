Tovább éltetik az élményt: elkészültek az EduKastély munkafüzetek is

Az EduKastély játékok ihlették a Kastély Erdélyben legújabb projektjét, amely óvodások és kisiskolások számára tervezett foglalkoztató és színező füzetet kínál magyar és román nyelven - tájékoztatnak a készítők. Állításuk szerint a munkafüzet segít a kicsiknek a kastélyok, kúriák és a körülöttük zajló élet megismerésében. Régi korok mesterségei, szokásai, öltözékei elevenednek meg játékos formában, a feladatokat rövid leírások, ismeretterjesztő szövegek egészítik ki.



"Amikor elvittük az EduKastély játékokat a különböző eseményekre, ahol játszhattak vele a gyerekek, akkor rendre azt tapasztaltuk, hogy mind a gyerekek, mind a szülők részéről hatalmas az igény arra, hogy ezt az élmény hazavigyék. Valahogy meghosszabbítsák azt az élményt, amivel ezen a rendezvényen találkoztak. Sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen irányba fejlesszük ezeket tovább. Egy az egyben ültessük át a játékokat? Esetleg digitális formában vigyük tovább?" - magyarázta a Transindex megkeresésére, a Kastély Erdélyben projekt menedzsere. Az idei járványhelyzet is azt irányt erősítette, hogy nyomtatott formába fejlesszék tovább. A gyerekek összesen négy alkalommal találkozhattak az EduKastély játékokkal idén, a Kolozsvári Magyar Napokon, a Marosvécsi Kastélynapokon, a Családi napon és pikniken a gernyeszegi kastélyban, illetve a III. Miklósvári Reneszánsz Kastélynapon."Az első fázisban elvittük a kastélyokhoz, ahol idén is voltak események. Nem lehetett olyan formában játszani az összes játékunkkal, ahogy azt megszoktuk, de akkor kitaláltam, hogy legyenek különböző foglalkoztató lapok, színezők, amiket oda tudtunk adni, és gyakorlatilag távolságtartással és az összes szabály betartásával tudják ezeket használni, illetve haza is vihetik. Bebizonyosodott, hogy szeretik és érdemes ebbe az irányba gondolkodni tovább. Közrejátszott ugyanakkor az is döntésünkben, hogy az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (DRI) volt egy pályázati kiírása kiadványokra, amibe integrálni tudtuk az elképzelésünket" - magyarázta a folyamatot.A munkafüzet 400-400 példányban jelenik meg magyar és román nyelven, Románia Kormánya Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával. A füzeteket kastélyoknak, iskoláknak, illetve olyan alapítványoknak juttatják el, amelyek aktívan részt vesznek egy-egy kastély revitalizációjában. Ugyanakkor már a következő lépéseket fontolgatják.

A pályázat keretében 800 példányt sikerült kinyomtatni. Ezeket ingyenesen felajánlottuk olyan szervezeteknek, amelyek kastélyok mellett tevékenykednek

. Tehát első körben csak ezeknél a kastélyoknál lesznek elérhetőek a kiadványaink, de szeretnék, ha ezt valamilyen módon forgalomba is tudnánk hozni, és meg lehetne vásárolni. Szélesebb közönséghez jusson el, mert úgy érezzük, többen igényelnék, mint ahányan a kastélyokon keresztül hozzájuthatnak. Van online áruházunk, adott lenne, hogy oda is felkerüljenek" - egészítette ki.A Kastély Erdélyben program egyik célja az erdélyi kastélyok és kúriák népszerűsítése, történetük megismertetése, a közösség életében betöltött szerepük erősítése. A program azokat a gyerekeket is be kívánja vonni, akik szüleikkel, tanáraikkal meglátogatják Erdély kastélyait, és akiknek az érdeklődését interaktív, izgalmas játékokkal lehet leginkább felkelteni.A Kastély Erdélyben program keretében ezért indult el két éve az EduKastély projekt, amelynek keretében 12 olyan játékot fejlesztettek ki, amelyek segítségével a 4-12 éves gyerekek játékos úton szerezhetnek értékes információkat mind az egyes kastélyokról, ahol ezeket kipróbálhatják, mind pedig azokról a történelmi korokról, emberekről, életstílusról, amelyek részei a kastélyok történetének. Ezek a játékok élményalapú tanulást kínálnak, a gyerekek közelebb kerülhetnek mindahhoz, amit ezek az épületek jelentettek a múltban és jelenthetnek a közösség számára a jelenben.A Kastély Erdélyben programot a PONT Csoport 2015 márciusában indította el azzal a céllal, hogy olyan stratégiát és hálózatot alakítson ki, amely az erdélyi kastélyok és kúriák hosszútávú gazdasági és társadalmi fenntartható hasznosítását szolgálja. A program keretében az elmúlt 5 év alatt szakértők segítségével háromnyelvű fejlesztési stratégiát dolgoztak ki, elindítottak egy háromnyelvű honlapot és mobilapplikációt, amely 300 erdélyi kastélyról és kúriáról tartalmaz értékes és hiánypótló információt. 2016-ban jött létre a Kastély Erdélyben Koalíció, amelyhez mindeddig harminc erdélyi kastélytulajdonos csatlakozott. 2017-ben elindult a Kastély Erdélyben Shop , amelyben erdélyi művészek kastélyok ihlette alkotásait lehet megvásárolni, a vásárló pedig ezáltal a Kastély Erdélyben Alapot támogatja.2019-ben a bemutatták a History is Our Story interaktív webdokumentumfilmet, amely három kastély történetén keresztül meséli el az erdélyi kastélyok helyzetét.