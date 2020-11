A National Geographic ismét Erdélyt ajánlja tökéletes családi úti célként 2021-re

Kedden a National Geographic és a Lonely Planet is közzétette a szokásos év végi listáját arról, hogy mit ajánl jövőre úti célként. Vagyis egy kicsit másak a mostani listák, mint ahogy a korábbi években megszokhattuk, mert az idei év után mindkét listát úgy állították össze, hogy nagyobb teret kapjon a fenntarthatóság és felelősségteljes utazás.



A Lonely Planet szerkesztői a korábbi évek gyakorlatát megváltoztatva, amikor a helyi jellegzetességeket igyekeztek kiemelni, olyan ajánlatokat tettek, amivel azokat ismerik el, akik valódi elkötelezettséget mutatnak a fenntarthatóság, a közösség és a sokszínűség iránt. Ezáltal pedig az oda utazók a világ jobb helyé tételének követei is lehetnek. Eszerint a kategóriák szerint ajánlanak úti célokat , és erre a listára most sem Erdély, sem Románia nem fért fel. National Geographic öt (kaland, kultúra és történelem, természet, család illetve fenntarthatóság) kategóriában összesen 25 helyet ajánl 2021-re. A családi célpontok közé pedig Erdélyt, illetve a Hortobágyot is beválasztották."Bram Stoker híres gótikus horrorregényének, a Drakulának egy mellékhatása volt, hogy Erdélyt, egy valóságos romániai régiót mitikus területté alakított" - kezdi az ajánló, amely arra biztat, hogy az ide látogatók a valóságosát fedezzék fel.Felidézik, hogy Stoker - aki soha nem járt Erdélyben, csak könyvekből inspirálódott -, néhány részletet helyesen örökített meg, így rablóhúst, a puliszkát, a népviseletek leírását, az útszéli kereszteket, illetve a magyarok, szászok, székelyek és románok kulturálisan bonyolult keveréket is, de kihagyott néhány olyat, amiért Erdélyt érdemes megismerni.A felsorolásban így említik meg a régi-Európa érzetét keltő pásztorokat, illetve a kozmopolita Kolozsvárt, ami kiindulópontja lehet a vadvirágos, kastélyos és macskaköves falvak felfedezésének. Azt írják, hogy az egyre inkább technológiához kötődő családok számra egy itteni kirándulás lehetőséget jelenthet az attól való elszakadásra, a lovaskocsival való utazásra, a Kárpátokban való túrázásra, illetve az olyan házimunkában való részvételre, mint a fejés, a tojás összegyűjtése vagy éppenséggel a takarás. Természetesen megemlítik azt is, hogy Erdély bukolikus sármja évek óta elvarázsolja Károly herceget is.A Hortobágyot úgy írják le, mint egy olyan helyet, ami épp ideális helyszíne a távolságtartásnak. Európa legnagyobb megmaradt őshonos gyepterületével kapcsolatban az évezredekre visszanyúló pásztorhagyományokat említik, illetve a terület "cowboyait", amit arrafelé - mint írják - csikósnak hívnak. Külön kiemelik, hogy a terület ad otthont a veszélyeztetett Przsevalszkij-lovaknak, amelyből nagyjából 300 van a park rezervátumában, és a Hortobágyi Vadaspark szafari túráin akár meg is lehet nézni őket.A családi kategóriában Erdély és Hortobágy mellett British Columbia 10 ezer éves kulturális történetét, a floridai űrközpontot, illetve a világ leghosszabb tengerparti gyalogos nyomvonalát ajánlja Angliából.