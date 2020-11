Sok millió nyércet pusztítanak el világszerte, mert koronavírus-mutáció fejlődött ki a nyérctelepeken

A prémpiacon a világ egyik legjelentősebb szereplőjének számító Dániában a farmerek kétségbeejtő helyzetbe kerültek, mivel az ott tenyésztett nyércek koronavírussal fertőzödtek, majd az orvosok egy új koronavírus-mutációt mutattak ki 214 ember szervezetében Dánia északi részén, amely a nyércekről terjedt át az emberekre. A Telex arról számol be, hogy a hatóságok hét megyét zártak le, ezekben nem nyithatnak ki az iskolák és az éttermek, leállítják a tömegközlekedést, a lakosokat pedig felszólítják, hogy ne hagyják el a területet. A korlátozások egyelőre december 3-ig érvényesek.



Ha az új mutáció széles körben elterjed, annak hatása lehet egy jövőbeni koronavírus-vakcina hatékonyságára is. A dán hatóságok attól is félnek, hogy a vírus új válfaja nem csak az országban, hanem akár a világ más részein is elterjedhet.Dániában 17 millió nyérc él, az ország a világ legnagyobb nyércprém exportőre, amelyből főleg szőrmekabátokat és egyéb prémes ruhadarabokat készítenek.Az ország több mint ezer nyércfarmjának mintegy ötödében találtak megbetegedett állatokat. 67 gazdaságban már le is ölték emiatt a populációt. Az állatok levágásában a hadsereg és a rendőrség segít.Az állam kompenzációt fizet majd az állattartóknak. Az első koronavírussal megfertőződött nyércekről júniusban érkezett jelentés, akkor Hollandiából. Emiatt ott még a nyáron leöltek minden farmon tartott bundás állatot.Dánia a világ egyik legnagyobb nyércszőrme-exportőre, az évi 17 millió darabos kivitel nagy része Kínába és Hongkongba kerül. Az országban tenyésztett sok millió állat elpusztítása 5 milliárd dán koronás veszteséget okoz.

Nemcsak Dánia nyércállomány van veszélyben

Hollandiában, Svédországban, Spanyolországban, Olaszországban és az Egyesült Államokban is fertőzött állatokat találtak a nyérctelepeken - írja a Nature magazin . Hollandia 2021-re tervezi teljes nyércállományának megsemmisítését, felgyorsítva a nyérctenyésztés 2024-ig történő befejezését.A tudósok továbbra sem tudják, hogyan jut be a vírus a gazdaságokba - mondja, a koppenhágai egyetem epidemiológusa és állatorvosa. Csapata alacsony szintű vírus RNS-t talált a házi legyeken, valamint a nyérketrecekhez közeli haj- és levegőmintákban.Letesztelték a régió élővilágát is, beleértve a rókákat, borzokat, vadmacskákat, azonban az egyetlen pozitív vadminta egy sirály lábából származott. A fertőzött mezőgazdasági dolgozók jelentik a legvalószínűbb forrást - mondja Boklund, aki szerint emberről terjedt át az állatokra a fertőzés, majd ott újabb mutációt szenvedett a vírus.