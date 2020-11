Kórháztól kórházig szállították, végül életét vesztette egy 36 éves terhes nő

Meghalt egy koronavírussal fertőzött 36 éves terhes nő, akit kórházról kórházra szállítottak, a megfelelő kezelés késlekedése miatt azonban nem sikerült megmenteni az életét. Az orvosok a bürokratikus rendszert, és a közegészségügyi hivatal átgondolatlan intézkedéseivel magyarázzák a tragédiát. Az esetről a Gandul napilap számolt be részletesen.



a Dolj megyei Perişor helységből származott. November 12-én este kezdett nagyon rosszul lenni, köhögött, lázas volt, és nehezen jutott levegőhöz. Mentőt hívott a család, és először Băileşti-be szállították, egy ott található covid-kórházba, azonban az orvosok súlyos állapotára való tekintettel tovább küldték Craiovára, a Filantrópia Kórházba, amely szintén koronavírusos betegeket kezelő egység, és szülészeti-nőgyógyászati osztállyal is rendelkezik.Azonban az itteni orvosok sem utalták be a beteget, mivel úgy ítélték meg, hogy sürgős szüksége van az intenzív terápiás kezelésre. Paradox módon a kórház rendelkezik intenzív osztállyal is, csak azt a részleget a megyei közegészségügyi igazgatóság nem vette fel a covid-egységek listájára, tehát oda nem utalhatták be az egyre súlyosabb állapotban lévő terhes nőt.Végül a Craiova Megyei Sürgősségi Kórházba vitték át Anișoara Ciocoiut, azonban rövidesen a megérkezése után a nőnél szív-stopp állt be, és az orvosok hiába próbálták újraéleszteni 90 percen keresztül. A későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy koronavírussal volt megfertőzve.A beteg nő elhunyta után a sürgősségi kórház orvosai a Craiova megyei közegészségügyi hivatalt vádolták azzal, hogy rosszul szervezte meg a covid-betegek ellátását, mert nem nyilvánította covid-részlegnek azt az intenzív terápiás osztályt is, ahonnan át kellett utalják a beteget, mivel ott nem kezelhették. A hosszadalmas procedúrák és bürokrácia miatt a betegek nem részesülhetnek időben a megfelelő kezelésben, állítják az orvosok, akik attól tartanak, hogy a terhes nő halálát követő kivizsgálás nyomán ismét őket fogják vádolni hanyagsággal.