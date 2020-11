Hogyan edz Hosszú Katinka és csapata a világtól elzárva?

2020 januárja óta forog a Katinka című dokumentumfilm, melynek alkotói folyamatosan nyomon kísérik és rögzítik Hosszú Katinka életét. A hivatalos életrajzi dokumentumfilm a magyar úszófenomén portréja mellett a tokiói olimpiára való felkészülését mutatja be. A Szupermodern Stúdió gyártásában készülő portréfilm a tervek szerint a tokiói olimpia után, 2021. karácsonya körül kerül a magyarországi mozikba.



2020 bőven szolgált meglepetésekkel: a világjárvány kirobbanása, terjedése, a karantén, a versenyek és az olimpiai elhalasztása óriási kihívás elé állította a többszörös olimpiai bajnok úszót és a film stábját. Hosszú idő óta Katinka és csapata - az Iron Team – végre újra versenyez a Duna Arénában zajló ISL bajnokságon. Katinka, a nívós nemzetközi verseny összes úszójával egyetemben, több hétre „buborékba” költözött, ahol családjától és barátaitól elzárva, szigorú járványügyi intézkedések közepette, izoláltan edzenek és versenyeznek.A hosszú kényszerleállás miatt a versenyre való felkészülés eddig nem ismert, rendkívüli erőfeszítéseket követel meg az Iron Ladytől, akinek nemcsak testileg, de lelkileg is formába kell hoznia magát. Adokumentumfilm rendezője,az életesemények rögzítésén keresztül nagy hangsúlyt helyez Katinka lelki vívódásainak bemutatására is.„Röviddel az intenzív edzések elkezdése után, életemben először pánikrohamot kaptam. Erős szorítást éreztem a mellkasomban, alig kaptam levegőt, ki kellett szállnom a medencéből, elég ijesztő volt" - mondta el Hosszú Katinka."Az utóbbi hónapokban rengeteget vívódtam - nekem nem tett jót a leállás. Nem véletlenül nem tartottam eddig soha szünetet, sejtettem, hogy nagyon nehéz abból visszajönni. Megviselt ez a kényszerű pihenő, főleg lelkileg. Próbáltam a jó oldalát nézni, pihenni, kikapcsolódni, nyaralni, de közben folyamatos lelkifurdalással küzdöttem. Ha néha elmentünk szórakozni, éjféltájt rendszeresen kiborultam, sírtam, azt éreztem, hogy nekem nem ez a dolgom, edzenem kéne, az én helyem a medencében van. Másnap hajnalban rohantam az uszodába, de pár hossz után már nem is tudtam, hogy miért úszom, lehetetlen konkrét cél nélkül kihozni magadból a maximumot.Az elmúlt hat hónapban kizökkentem a rutinomból, minden felborult az életemben és most rájöttem, hogy nekem a civil élet egy összevisszaság, egy káosz, ami nekem most még nem megy. Megdöbbentett a felismerés, hogy milyen iszonyú nehéz civilként élni. Úgy érzem, hogy nem becsültem eléggé a régi steril életemet, sőt sokszor súlyos tehernek éreztem, hogy ki kell zárnom a külvilágot és csak magamra kell koncentrálnom. Most azzal szembesülök, hogy ez valójában mennyire szuper, ezt a tanítást halljuk mindenhonnan: élj a jelenben, figyelj magadra, ne lógj folyton a neten, a közösségi médián, szakadj le a telefonodról. Most jöttem rá, hogy én milyen kivételes helyzetben vagyok, maga a mentális luxus, ahogy évtizedek óta élek. Nagyszerű érzés, hogy én önmagamnak diktálok, az étkezésemre, a légzésemre, a testemre, a technikámra koncentrálok. A vízben nekem letisztul az élet. Sok és nehéz a napi feladatom, de minden erőmet összeszedve teljesítem őket, és utána nem nyomasztom magam. Minden tőlem telhetőt megteszek és este elégedetten fekszem le.Amikor beköltöztem a 'buborékba', megijedtem, hogy be vagyunk ide zárva, nem lehet kimenni, de már az első megbeszélésen magával ragadott a csapatszellem, azt éreztem, hogy készen állok a versenyzésre, és hogy sehol máshol a világon nem lennék szívesebben, mint pont itt” - mondta el a világhírű sportoló.című hivatalos életrajzi dokumentumfilmet a Nemzeti Filmintézet támogatja. Producere Lajos Tamás, rendezője Pálinkás Norbert, forgatókönyvírója és kreatív producere Köbli Norbert, vezető operatőre Nagy András, operatőre Tóth Zsolt. A dokumentumfilm zeneszerzője Tövisházi Ambrus, vágója Gotthárdi Balázs.