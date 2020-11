Hatékony a Pfizer-oltás, de nem csodaszer

Nagy reményekkel fogadta a világ az amerikai Pfizer és a német BioNTech bejelentését, miszerint közösen kifejlesztett új vakcinájuk 90 százalékban hatékonynak bizonyult a COVID-19 fertőzések megelőzésében.



Drugmaker Pfizer says an early look at data from its Covid-19 vaccine shows it is more than 90% effective, a result that is much better than expected if the trend continues. https://t.co/uS7pvTgfW2 — CNN (@CNN) November 10, 2020

Dr. Anthony Fauci, the nation’s top-infectious disease expert, said the results suggesting 90% effectiveness are “just extraordinary": "Not very many people expected it would be as high as that.” https://t.co/xGfWhvZfVf — ABC News (@ABC) November 10, 2020

A kutatók többsége a tudomány és az emberiség nagy napjának nevezte ezt a dátumot. Az oltóanyagot hat országban, 43 500 emberen tesztelték, és egyik önkéntes sem panaszkodott mellékhatásokra. A szakemberek úgy vélik, ez egy igazi fordulópont, áttörés az új típusú koronavírus elleni harcban, mások óvatosabban fogalmaznak.A Bath Egyetem mikrobiológusa szerint is „nagy lépést sikerült tenni az úton afelé, hogy az élet visszatérhessen a normális medrébe – bármit is jelentsen ez a jövőben. Ám még távol vagyunk attól, hogy eldobhassuk a maszkokat.”A fejlesztők úgy számolnak, november harmadik hetében lesz elég adatuk ahhoz, hogy kiváltsák az amerikai szakhatóság (Food and Drug Administration – FDA) rendkívüli engedélyét az oltás forgalomba hozatalához.A Pittsburgh-i Egyetem Oltóanyag Központjának igazgatója is visszafogottságra int. „Ez most azt jelentené, hogy legyőztük a járványt, mert 90 százalék fölötti hatékonyságról hallunk? Nem! Ez azt jelenti, megvan a legjobb vakcina? Nem! Ez azt jelenti, hogy ez az oltás hosszú-hosszú éveken át immunitást biztosít úgy, mint a kanyaró elleni, amiről tudjuk, egy életre szól? Nem! Amit ma tudhatunk ebből a nagyon korlátozott elemzésből az az, hogy léptünk egy nagyot a vakcina alkalmazása, a betegség csökkentése felé. De még nagyon hosszú az út addig, hogy olyan oltásunk legyen, amit tíz-, és százmilliók kaphatnak meg.”A Pfizer-BioNTech oltóanyaga az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) S proteinjét célozza, akárcsak a további 10 fejlesztés alatt álló, és a tesztelés utolsó fázisában járó vakcina többsége.Nyitókép: Pexels, Karolina Grabowska.