Hogy kerül egy nagyváradi önkéntes véradó fotója a New York-i Times Square-re?

Négy romániai véradó fotóját vetítették ki egy reklámpannóra New Yorkban a Blood Network kampány keretében, olyanokét, akik rendszeres véradással már több száz ember életét mentették meg. Egyikük Bagdi Róbert nagyváradi fiatalember, aki két éve rendszeresen havonta vért ad, és ezáltal már 60 személy életét mentette meg. A határrendészet kötelékében dolgozó 23 éves férfi és társai fotója egy véradást népszerűsítő kampány keretében a New York-i Times Square-en látható - számol be a Belügyminisztérium.



A kampányban a másik három romániai véradó egy marosvásárhelyi asszisztensnő, egy temesvári trolivezető nő, valamint egy ploiesti mészáros - számol be a Libertatea . Négyen eddig összesen 852 ember életét mentették meg. Bagdi Róbert a legfiatalabb közülük; eddig összesen mintegy 9 liter vért adott a Nagyváradi Vérközpontban.asszisztensnő rendszeres véradóként pedig már 360 embert mentett meg.A Blood Network kampányt az Untold és a Neversea fesztivál szervezői bonyolították le . Idén több mint 1450 véradót toboroztak az országban egy mozgókaraván keretében, ezáltal több mint 4300 betegen segítve.