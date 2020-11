A koronavírus-fertőzéstől zúghat a fülünk is

A fertőzésnek eddig már egy sor tünetét azonosították szakemberek, ezek között vannak olyanok, amelyet könnyű összetéveszteni az influenzáéval, mint a magas láz, a száraz köhögés vagy a fáradékonyság, illetve olyanok is, amelyek egyedibbek, például a szaglás és ízlelés elvesztése (mostanság a Covid-történetek leggyakrabban úgy kezdőnek, hogy nem éreztem a fogpaszta/gulyás/kávé ízét/illatát). Egy friss kutatás szerint a fertőzés ugyanakkor a fölzúgás erősödését, illetve megjelenését is magával hozhatja.



Az angol Ruskin University tudósainak Frontiers in Public Health szaklapban publikált felfedezése szerint a fülzúgásban szenvedők 40 százaléka számolt be arról, hogy erősödtek a tünetei, míg néhánya alany szerint épp akkor jelentkezett nála a probléma, amikor megfertőződött - írja a iflscience.com A felmérésben a kutatók több mint 3000 olyan személyt kerestek meg a világ 48 országából (többségüket Európából és az Egyesült Államokból), akiknek fülzúgása van. A résztvevőkn 8 százaléka tapasztalta magán a Covid-19 tüneteit. A fertőzötteknek pedig 40 százaléka mondta azt, hogy Covid-19 súlyosbította a fülzúgását, 54 százalékuk nem vett észre semmiféle különbséget, 6 százalékuk pedig úgy gondolta, hogy épp javult a fülzúgása. Bár a kutatás célja a már meglévő fülzúgás tanulmányozása volt, mégis azonosítottak 7 olyan személyt, akik a Covid-19 fertőzés által kiváltott fülzúgásról számoltak be.A fülzúgás hanginger hiányában fellépő hangérzet. Sok ember számára ez csengő hangot jelent, de olyan is lehet, mint egy üvöltés, sziszegés, zümmögés, kattanás. A fülzúgás ugyanakkor nem egy különálló betegség, hanem egy állapot tünete. Nem lehet egyetlen okra visszavezetni, de gyakran áll stressz, fertőzés vagy egyszerűen az életkorra összefüggő halláskárosodás a hátterében.Arra természetesen még nincs egyértelmű magyarázat, hogy miért rontja a fülzúgásban szenvedők állapotát a vírus. Az összefoglaló szerint az, hogy kevés résztvevő jelezett fülzúgást a kialakuló tünetek között, azt jelzi, hogy az úgynevezett hosszú lefolyású covid-fertőzéssel hozhatók összefüggésbe az esetek. Ilyenkor a fertőzés néha hónapokig is lappanghat, gyakran produkálva váratlan tüneteket. Másrészt a kutatók szerint az is előfordulhat, hogy a tendencia hátterében a sok ember által megtapasztalt 2020-as állapotváltozások is állnak. A Covid-19-el szembeni védekezés által kiváltott változások (pl. fokozódó szorongás- és magányérzet, illetve napi rutin megváltozása) is negatív hatással lehetnek a fülzúgással élők életére.