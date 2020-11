Az első First Lady, aki ingázni fog a Fehér Házból a munkahelyére: Jill Biden

Jill Biden, az amerikai elnökválasztáson győztes Joe Biden felesége lesz az első First Lady, aki a Fehér Házból ingázni fog a munkahelyére. Eddig minden elnökfeleség lemondott arról, hogy előző tevékenységét folytassa a pozícióval járó kötelezettségek miatt; Jill Biden azonban 2021- január 20. után - férje beiktatását követően az elnöki tisztségre - folytatja oktatói karrierjét a Washington melletti állami főiskolán, a North Virginia Community College-ben, ahol angolt tanít.



, a következő First Lady szóvivője vasárnap megerősítette ezt az információt, és hozzátette: "Dr. Biden jelenleg arra összpontosít, hogy csapatát összeállítsa, és kialakítsa a prioritásait, ami az oktatás, a katonacsaládok és veteránok helyzete, valamint a rák elleni küzdelem tematikáit érinti".A 69 éves Jill Biden egyébként abban az időszakban is tanított, amikor férje Obama elnöksége idején alelnök volt. Többször hangoztatta, hogy azt szeretné, ha oktatóként, nemcsak elnökfeleségként lenne ismert. Joe Biden erre utalva szombati beszédében kiemelte felesége érdemeit, és azt mondta: "az amerikai oktatóknak nagy nap ez a mai: lesz valaki közületek egyenesen a Fehér Házban".megválasztott alelnök férje,olyan pozícióban van, ami premier nemcsak számára, hanem az amerikai történelemben:

ez az első alkalom, hogy az alelnöknek férje van

. Az első "Second Gentleman"-ről még nem tudni, visszatér-e korábbi ügyvédi tevékenységéhez - amelyet abban a pillanatban felfüggesztett, amint felesége indult a választáson -, vagy továbbra is felfüggeszti azt. Kihívásokkal teli időszak lesz ez számára olyan szempontból is, hogy most Washingtonba kell költöznie, miután élete nagy részét eddig Kaliforniában töltötte - írja összeállításában a Digi24