Hivatalosan is felfüggesztették a nagyszebeni karácsonyi vásár szervezését, miután a városban a fertőzöttek arány az elmúlt két hét adatai alapján elérte a 6 ezreléket.



A járvány alakulása aggasztó, és minden kockázatot, akármennyire is kicsi is, meg kell szüntetni. Szerettük volna megszervezni az eseményt, és megpróbáltuk megmenteni - amennyire csak lehet - a karácsonyt ebben a furcsa évben - írják a szervezők a Facebook oldalukon.Állításuk szerint a hatályos rendelkezések szerint megszervezhetnék az eseményt, de megpróbálnak minden kockázati tényezőt kiküszöbölni, remélve, hogy ezzel lassíthatják a fertőzés terjedésének ütemét. Azt írják, készen állnak a rendezvény megszervezésére, amennyiben javulna a helyzet, átgondolják ezt a lehetőséget is.A nagyszebeni karácsonyi vásárt, amely az ország legjelentősebb ilyen jellegű eseménye először 2007-ben szervezték meg, amikor Szeben Európa Kulturális Főváros volt. Általában már jóval advent előtt, november közepén megnyitják.A kolozsvári karácsonyi vásár szervezői egyelőre nem közölték hivatalosan, hogy elmaradna a rendezvényük, de nem valószínű, hogy meg tudják szervezni ismerve a korábbi évek vásári tömegeit. Egyelőre a nagyváradi, a temesvári esemény szervezői is várnak azzal, hogy bejelentsék az esemény lefújását.