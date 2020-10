Visszafogottabban ünneplik idén a halottak napját Mexikóban

A mexikói halottak napjára is rányomja a bélyegét a korona-vírusjárvány - számol be az AP hírügynökség. A máskor ilyenkor zsúfolt piacokra idén jóval kevesen mennek ki, hogy papírmasé csontvázakat, színes bokrétákat, marcipán koporsókat vagy koponya alakú cukorkákat vásároljanak. Az Euronews felvételei bemutatják a mexikói halottak napjára való készülődést:







Egyébként a Halottak Napja Mexikóban egyáltalán nem szomorú gyásznap, sokkal inkább egy boldog ünnepségsorozat, azokra emlékezve, akik már eltávoztak erről a világról.



El dia de los muertos, vagyis halottak napja a mexikói folklór egyik legfontosabb eseménye, de az egészen jellegzetes külsőségek miatt az egész világon ismerik – gondoljunk csak az olyan filmekre, mint a Coco vagy a Holtak könyve, esetleg a zseniális Grim Fandango videojátékra. Mexikóban látványos utcabálokat és parádékat tartanak október utolsó napjaiban, az ünneplés pedig november másodikán éri el a csúcspontját.



Az eddigi mexikóvárosi felvonulásokon több százezren vettek részt, itt lehet látni belőle egy kis ízelítőt:









Idén azonban betiltották az ilyen nagyméretű rendezvényeket, tehát a mexikóiaknak és az érdeklődő turistáknak is le kell mondaniuk az idei látványosságról. Sőt, a járvány Mexikó nagy részén arra is kényszerítette a hatóságokat, hogy bezárják a temetőket, hogy megakadályozzák a november 1-2-i hagyományos megemlékezéseket, amikor egész családok sírokat takarítanak és díszítenek, letakarják őket narancssárga körömvirággal, gyertyákat gyújtanak, és elbeszélgetnek az elhunyt rokonaival egy pohár kedvenc ital mellett.



Mexikóban egyébként több mint 90 000 ember halt meg a COVID-19 miatt. (AP/Euronews/hírszerk.)





