Kitüntették a koronavírust kiszagoló finn kutyákat

Hősi elismerést kapott a koronavírust kiszagoló négy finn kutya – közölte szerdán a Finn Kennel Klub, amely videón is bemutatta, hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat. Olcsóbb, gyorsabb, és emberbarátibb módszert próbáltak ki ugyanis a tesztelésre Helsinkiben. Az északi ország legnagyobb nemzetközi repülőterén immár négy hónapja kísérleteznek koronavírust kiszagolni képes kutyákkal, hogy a segítségükkel kiszűrhessék a fertőzött utasokat.





Corona-sniffing dogs at Helsinki Airport are a big help to corona testing. It is supported by research at the University of Helsinki. The Finnish Kennel Club has donated funds to support this important task. #coronasniffingdogs #COVID19 pic.twitter.com/y7ofeUXK3E