Még legalább hatvan év kell a nemek közti egyenlőséghez az Unióban. Romániában még több

Még legalább 60 évbe telik, amíg az Európai Unió eléri a nők és férfiak közötti teljes egyenlőséget, és a koronavírus-járvány fékezheti az amúgy is lassú előrehaladást - írja a Reuters a Nemek Közötti Esélyegyenlőség Európai Intézetének (EIGE) legutóbbi jelentésére hivatkozva.



Bár az elmúlt évben történt egy kevés előrelépés, továbbra is nagyrészt a nők azok, akik elvégzik az otthoni, fizetetlen munkát, és a világjárvány miatt nagyobb gazdasági kockázatnak vannak kitéve, mint a férfiak - derül ki a jelentésből.



Számokban kifejezve az EU csupán fél pontnyit halad előre évente a nemek közötti egyenlőség terén, a jelenlegi pontszám 67,9 a 100-ból. A rangsort ebben a tekintetben Svédország, Dánia és Franciaország vezeti a tagállamok közül. A leggyorsabb ütemű fejlődést Olaszország, Luxemburg és Málta esetében állapították meg, ezek az országok 10 pontot haladtak előre a 2010-es értékhez képest. A sereghajtó államok e téren: Görögország, Magyarország és Románia.



Az EIGE-index szerint Románia a 26-ik helyen áll, a 100 pontból mindössze 54,4-et sikerült eddig elérnie. Ez 13,5 ponttal kevesebb, mint az uniós átlag. 2010 óta Romániának csak 3,6 pontnyit sikerült fejlődnie a nemek egyenlőségének terén.



A jelentés kitér arra is, hogy a világjárvány idején a nőknek jóval többet kell főzniük és takarítaniuk a korlátozások miatt otthoni munkára és tanulásra kényszerülő családok millióinak.



A távolságtartást előíró szabályok főként az olyan munkahelyeket érintik negatívan, ahol zömében nők dolgoznak: tanügy, vendéglátás, segítségnyújtás. A nők körében a munkanélküliség még a 2008-as válsághoz képest is többet növekedett a pandémia miatt. Az iskolák bezárása és a segítői szolgáltatások felfüggesztése aránytalanul nagy pluszterheket ró a dolgozó anyákra.



Carlien Scheele, a Nemek Közötti Esélyegyenlőség Európai Intézetének (EIGE) igazgatója úgy nyilatkozott, eddig évről-évre szerény, de állandó lépésekben haladtak előre a nemek egyenlőségének elérése terén, az idei helyzet azonban aggodalomra ad okot.



'A koronavírus-világjárvány súlyosan veszélyezteti a nemek közötti egyenlőség terén való fejlődést, és ezt nem téveszthetjük szem elől. A döntéshozóknak minden eddiginél inkább tekintettel kell lenniük eredményeinkre, hogy olyan megoldásokat találjanak, amelyek elősegítik a nemek közötti egyenlőséget társadalmunkban mind a világjárvány idején, mind az azt követő időszakban' - nyilatkozta Carlien Scheele.



Az EIGE-index célja annak megállapítása, hogy az Európai Unióban a nők hogyan pozicionálódnak a férfiakhoz képest a munka, a pénz, az ismeretek, az idő, a hatalom és az egészség szempontjából. Az EIGE-index meghatározása szerint a nemek közötti egyenlőség "egyenlő jogokat, egyenlő felelősséget és egyenlő esélyeket jelent a nők és a férfiak számára". Ezt egy 1-től 100-ig terjedő skálán mérik, amelyben az 1-es jelzi az egyenlőtlenséget és a 100 a paritást.



A jelentés szerint a legnagyobb javulás a magánszektorban volt megfigyelhető, főként azért, mert javult a nemek közötti egyensúly a vállalatok igazgatótestületeinek összetételében. Belgiumban, Dániában, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Finnországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban a vállalatok vezető testületének csaknem egyharmada nő, és Franciaország az egyetlen, ahol ez az arány a 40 százalékot is meghaladja.



Bár ezek az országok hozzájárulnak a pontszám növekedéséhez, a fejlődés üteme hamarosan csökkenni kezd, ha más országok nem kezdenek felzárkózni - figyelmeztetnek a tanulmány készítői.



Arra is felhívják a figyelmet: a nemek közti egyenlőség megvalósításának egyik legnagyobb akadályoztatója az oktatásban és a munkában megnyilvánuló szegregáció. Ennek leküzdése érdekében többek közt arra ösztönzik a nőket, hogy folytassanak tudományos, mérnöki vagy informatikai tanulmányokat, de ezen erőfeszítések dacára is nőtt a szegregáció 2010-hez képest.



A tanulmány rámutat, hogy az Európai Unióban tíz állásból mindössze kettőt foglal el nő az informatika területén. Ugyanakkor a segítői szolgáltatások területén a férfiak vannak jóval kevesebben: az orvosi asszisztensek, szülészek és betegápolók mindössze 15%-a férfi.(agerpres)

